Quirónprevención impulsa un año más la salud en la Carrera de las Empresas de Madrid y Barcelona

El próximo 14 de diciembre, Madrid y Barcelona volverán a convertirse en el punto de encuentro de miles de trabajadores que celebrarán, a través del running, el espíritu de equipo y la importancia de cuidar la salud dentro y fuera del entorno laboral. Un año más, Quirónprevención reafirma su compromiso con estas dos grandes citas del deporte corporativo como patrocinador principal de la Carrera de las Empresas de Madrid y la Cursa de les Empreses de Barcelona.

En conjunto, ambas pruebas reunirán a decenas de miles de corredores procedentes de cientos de compañías, consolidándose como las principales carreras empresariales del país y como espacios que visibilizan la necesidad de promover un estilo de vida activo entre la población trabajadora.

Madrid: deporte y cultura de equipo en plena Castellana

Más de 800 empresas inscritas ya han confirmado su presencia en la edición madrileña, que volverá a partir del Paseo de la Castellana para finalizar en la Plaza San Juan de la Cruz. Los participantes podrán elegir entre dos distancias —5 y 10 km— con salida simultánea, compitiendo en equipos de 2, 3 o 4 integrantes, en categorías masculina, femenina o mixta.

Además, los autónomos vuelven a contar con una categoría propia, en reconocimiento a su papel fundamental en el tejido productivo.

Barcelona: récord de participación y experiencia única en la Fira

La Quirónprevención Cursa de les Empreses de Barcelona encara una edición histórica. Más de 200 empresas inscritas y la previsión de superar los 2.000 corredores convertirán la Fira de Barcelona y el distrito financiero en una auténtica fiesta del running corporativo.

Barcelona ofrecerá recorridos de 5 y 10 km, con la singularidad de un tramo de 3 km interior en la Fira, que aporta una experiencia única a nivel nacional. Además, la organización incorpora este año una Breakfast Party post-carrera, reforzando el ambiente festivo y de networking entre compañías.

Quirónprevención: compromiso con #LaSaludDelDeporte

Como líder del sector de la seguridad y salud en el trabajo, Quirónprevención acompaña de nuevo a los corredores con su experiencia y conocimiento, poniendo el foco en la prevención, el bienestar y la promoción de hábitos saludables. Durante todo el periodo previo a ambas carreras, la compañía ofrece consejos de preparación física, nutrición y salud mental, diseñados para ayudar a los participantes a llegar a la línea de salida en las mejores condiciones.

En palabras del Dr. Leopoldo Álvarez, director de Relaciones Institucionales de Quirónprevención: "Estas dos carreras representan lo mejor del trabajo en equipo: compañerismo, esfuerzo, superación y compromiso. Nuestra presencia es una forma de recordar que la salud debe ser un eje central en la vida de las empresas y los profesionales. Cuidar de las personas es cuidar del futuro de las organizaciones."

Además de su labor dentro del ámbito empresarial, Quirónprevención continúa ampliando su oferta dirigida directamente a particulares. En Madrid cuenta con un Health Center especializado en rehabilitación, prevención de lesiones y entrenamiento. Un espacio multidisciplinar orientado a la salud preventiva y al bienestar integral.

De igual modo, la participación de Quirónprevención en ambas carreras se enmarca dentro del amplio compromiso de la compañía con el deporte y la salud, ya que actualmente colabora con el Mundial de MotoGP (a través del MotoGP Health Center Quirónprevención que forma parte del Servicio Médico de Quirónsalud), la Real Federación Española de Vela (como servicio oficial de prevención médica), la Titan Desert (como servicio oficial de fisioterapia) o con diferentes clubes deportivos de este país.

Datos clave de los eventos

QUIRÓNPREVENCIÓN LA CARRERA DE LAS EMPRESAS — MADRID

Fecha: 14 de diciembre

Hora: 9:00 h

Lugar: Paseo de la Castellana – Plaza San Juan de la Cruz

Distancias: 5 y 10 km

Inscripciones: hasta el 5 de diciembre a las 15:00 h en carreradelasempresas.com

QUIRÓNPREVENCIÓN CURSA DE LES EMPRESES — BARCELONA

Fecha: 14 de diciembre

Hora: 9:00 h

Lugar: Fira de Barcelona – Gran Vía

Distancias: 5 y 10 km (incluye 3 km indoor)

Inscripciones y más información: cursaempreses.com