Corsonic desarrolla el primer "Índice Acústico", una IA que escucha al corazón y transforma la ecocardiografía

La startup española Corsonic ha creado un sistema de Inteligencia Artificial capaz de analizar en tiempo real las imágenes de ultrasonido del corazón y generar un nuevo parámetro clínico, denominado Índice Acústico, que permite detectar enfermedad cardíaca con alta precisión.

El indicador ofrece un valor entre 0 y 1 —cuanto más alto, mayor probabilidad de patología— y se calcula automáticamente durante la ecocardiografía sin interrumpir el trabajo clínico. Según la compañía, actúa como verificador para cardiólogos expertos y como asistente diagnóstico en urgencias, atención primaria o UCI, contribuyendo a priorizar pacientes y reducir pruebas innecesarias.

La tecnología se basa en un modelo matemático procedente de la ingeniería aeroespacial capaz de interpretar patrones espacio-temporales del movimiento cardíaco. A partir de esa información, una red neuronal entrenada con más de 22.000 imágenes y 1.300 pacientes distingue corazones sanos de enfermos. Los estudios internos muestran un AUC de 0,816, una sensibilidad del 96% y un valor predictivo negativo del 94%.

El sistema funciona en la nube bajo un modelo SaaS, lo que facilita su integración en hospitales o equipos portátiles de ecografía. Además de su valor diagnóstico, Corsonic asegura que el Índice Acústico podría ayudar a detectar daño miocárdico precoz y aplicarse en ámbitos como la cardiotoxicidad por quimioterapia o las miocardiopatías infiltrativas.

Corsonic ya colabora con varios hospitales españoles y busca socios tecnológicos y financieros para validar la herramienta en cohortes internacionales. La compañía destaca el impacto social del modelo, que podría mejorar la eficiencia clínica, reducir listas de espera y democratizar el acceso a diagnósticos avanzados en países con menos recursos.

"Hemos enseñado al sistema a reconocer el corazón con la sensibilidad de un médico y la precisión de un algoritmo", afirma el director médico de la empresa, Dr. Matías Pérez-Paredes. La firma prevé que, con más datos y entrenamiento, el Índice Acústico pueda ofrecer información pronóstica y clasificar patologías específicas.