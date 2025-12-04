El experimento social 'the moVIHe' evidencia el estigma que persiste en torno al VIH

El experimento social the moVIHe ha evidenciado el estigma y desconocimiento que persiste en torno al VIH en la semana en la que se conmemora el Día Mundial del VIH. La iniciativa busca visibilizar la realidad de quienes viven con el virus a través de tres cortometrajes.

Según informó la organización, cerca de 40 millones de personas viven con el virus en todo el mundo, mientras que en España se notifican alrededor de 3.200 nuevos diagnósticos anuales. A pesar de los avances científicos en tratamiento y prevención, las personas con VIH enfrentan el estigma como su mayor desafío.

La iniciativa 'the moVIHe' se presenta como una oportunidad única para visibilizar la realidad de quienes viven con VIH. Los tres cortometrajes se basan en testimonios de 14 participantes y reflejan cómo el desconocimiento y los prejuicioscontinúan afectando sus vidas. El evento se convirtió en espacio de reflexión sobre las barreras sociales persistentes.

Dirigido por la doctora Inmaculada Jarrín y apoyado por Gilead Sciences, 'the moVIHe' tiene como objetivo dar a conocer una visión más humana, actual y rigurosa sobre el VIH. Los testimonios compartidos permitieron reflexionar sobre mitos como la relación del VIH con la muerte, la promiscuidad o la exclusividad homosexual que influyen en la percepción social.

Estigma sin cura

Carmen Martín, presidenta de Cesida y persona con VIH, resaltó la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre el respeto a los derechos de las personas con VIH. Enfatizó que "tiene tratamiento, pero que el estigma, que persiste incluso en las familias, no tiene cura". Abogó por continuar generando conversación y conciencia para erradicar la discriminación.

A pesar de la efectividad de los tratamientos antirretrovirales, la falta de información y los prejuicios llevan a muchas personas a vivir ocultas. Estas personas no acceden a los avances que podrían mejorar significativamente su calidad de vida, según subrayaron los especialistas presentes en la presentación.

La doctora Concha Amador, especialista en enfermedades infecciosas, subraya que la desinformación no solo alimenta el miedo y la discriminación. También retrasa los diagnósticos y aleja a los pacientes de la atención médica, lo que agrava la situación de las personas afectadas por el virus.

Herramienta de reflexión

'The moVIHe' se plantea como una herramienta de sensibilización y también como una invitación a la reflexión sobre la necesidad urgente de reducir el estigma. La iniciativa busca fomentar la empatía y la información precisa sobre el VIH en la sociedad actual.

Es crucial que las personas con VIH tengan espacios donde puedan compartir sus miedos, preocupaciones y avances en su tratamiento. Estos espacios deben permitir hacerlo sin el temor a ser juzgadas o rechazadas por su condición de salud.

Los organizadores consideraron que iniciativas como esta son fundamentales para combatir los prejuicios existentes. La visibilización de testimonios reales ayuda a humanizar una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo y que requiere mayor comprensión social.