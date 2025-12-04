La Fundación IDIS reivindica la colaboración público-privada como pilar esencial del sistema sanitario

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas e instituciones del sector sanitario y sociosanitario de España, quiere reiterar su posicionamiento en relación con la colaboración público-privada, entendiendo esta cooperación como imprescindible y necesaria —siempre en términos de transparencia y seguridad jurídica— para garantizar en todo momento la calidad, en beneficio de los pacientes, la confianza y la eficiencia en el uso de los recursos.

En este sentido, desea puntualizar que:

La colaboración entre sectores es necesaria e imprescindible, dado que sin la actividad del sector privado el funcionamiento del sistema sanitario sería inviable. En nuestro entorno esa cooperación se materializa en una complementariedad de modelos , a través de diferentes fórmulas para dar asistencia a todos los pacientes.

Los modelos de colaboración de entidades privadas con el Sistema Nacional de Salud son beneficiosos para el propio sistema sanitario, entre otros motivos, por el efecto que tienen para impulsar la competitividad del sector público y por ser una de las vías realistas para disminuir los problemas de acceso de los pacientes, llevada a cabo históricamente en todas las CC. AA.

La Fundación IDIS defiende que cualquier acuerdo de colaboración debe desarrollarse bajo principios de transparencia y seguridad jurídica. Por ello, insiste en la necesidad de establecer modelos de colaboración basados en la confianza y respaldados por una regulación clara, con normas que garanticen un funcionamiento adecuado y siempre con el foco puesto en la atención y el beneficio del paciente.

La defensa de la Fundación IDIS de los modelos de colaboración público-privada siempre es en beneficio del paciente y en base a principios éticos, de calidad y seguridad. Así pues, la Fundación apoya todos los mecanismos de control que sean necesarios para garantizar dichos principios y rechaza cualquier práctica contraria a los mismos que, de manera aislada, haya podido producirse.

En resumen: la Fundación IDIS reafirma su compromiso con un modelo sanitario en el que el sector del emprendimiento privado en sanidad resulta clave para aportar valor al sistema en su conjunto, favorecer la accesibilidad y consolidar la confianza de la ciudadanía. En este sentido, pone de relieve que la sanidad de titularidad privada realiza el 41,6% de las intervenciones quirúrgicas, registra el 29,7% de las altas y atiende el 33,6% de las urgencias, una contribución sin la cual el sistema difícilmente podría dar respuesta adecuada a las necesidades actuales de los pacientes. Para ello, la Fundación IDIS considera imprescindible avanzar en marcos de cooperación con reglas claras, que permitan aprovechar plenamente las capacidades de todos los recursos disponibles y mantengan como prioridad inequívoca la mejor atención posible, rechazando cualquier práctica que se aleje de los principios éticos, de transparencia, seguridad y calidad que deben regir estas relaciones.

Sobre IDIS

La Fundación IDIS es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo poner en valor la sanidad privada de nuestro país y promover la mejora de la salud de todos los españoles. Para ello, fomenta y desarrolla todas las iniciativas que, desde la sanidad privada, estén encaminadas a la consecución de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los sectores de la población.

En la actualidad, su Patronato está integrado por 39 grupos implicados en la sanidad privada de nuestro país: ACES (Asociación Catalana de Entidades de Salud), AEGON, Analiza, Asisa, Axa, Ballesol, Caser, Cigna Healthcare, Clariane, Clínica Universidad de Navarra, Divina Seguros, DKV, DomusVi, DONTE GROUP, Emeis, Farmaindustria, FENIN, Grupo Hospitalario Recoletas, Grupo VIVO, Hospitales Católicos de Madrid, HM Hospitales, Hospital Perpetuo Socorro, Hospitales Universitarios San Roque, Hospiten, IMED Hospitales, IMQ, MAPFRE, Nueva Mutua Sanitaria, Occident, Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Quirónsalud, Ribera Salud, Sanitas, SegurCaixa.