Una médico y sindicalista arruina el vídeo con el que Mónica García intentó desactivar las protestas: "¡Pero qué dice!"

En los días previos a la huelga del sector sanitario por el Estatuto Marco, que los médicos amenazan con hacer indefinida, una de las principales voces de la oposición prácticamente unánime a Mónica García, la secretaria general de Amyts Ángela Hernández, ha desmontado frase a frase el vídeo estilo tik tok con el que la ministra trataba de congraciarse con la profesión.

Hernández, representante del sindicato antaño más próximo a García en su etapa como líder de la oposición en Madrid, disecciona las medias verdades de la ministra y sus intenciones de "contar qué es" el Estatuto Marco. "¿En serio, ministra, a estas alturas nos va a explicar los profesionales lo que es?"

La sindicalista responde "¡pero qué dice!" a la afirmación de García de que "todos los actores" ven que "mejora significativamente las condiciones laborales". "Si no ha contentado a nadie, ni a sindicatos, ni a médicos" y "nos sigue dejando con condiciones de trabajo discriminatorias", responde.

También contesta con ironía a García cuando habla de que el actual estatuto data de la época de Aznar: "Por fin se reconoce el malestar y abuso a que se ha sometido a los profesionales, sobre todo a los médicos, pero ninguna administración ha hecho nada para solucionarlo".

A la metáfora futbolística de García (el Gobierno "marca las normas de juego" y las comunidades "los equipos, la forma de organizarse y el árbitro") Hernández continúa con el símil afirmando que "la profesión sigue fuera de juego, porque la jornada complementaria (guardia) sólo cambia de nombre y siguen siendo jornadas obligatorias muy penosas y mal remuneradas".

A la frase de García de que se pone "fin a la precariedad", Hernández contesta con un "qué nos está contando", recordando lo que dice sobre temporalidad el artículo 9. Y concluye con el reproche unánime de sus excompañeros al ministerio: "Las condiciones de los médicos se tienen que negociar con los médicos. La Sanidad nos importa mucho, y ni los médicos ni los pacientes vamos a permitir que se deteriore la calidad asistencia y la salud de todos".