Novartis presenta avances innovadores en el Congreso de la ASH y el Sabcs

Novartis presentará importantes avances científicos en hematología y oncología durante el 67º Congreso Anual de la American Society of Hematology (ASH) y el San Antonio Breast Cancer Symposium (Sabcs) de 2025. Entre ellos, destaca el estudio de fase III Vayhit2 con ianalumab en pacientes con trombocitopenia inmunitaria primaria (PTI) previamente tratados con corticosteroides, que ha sido aceptado como 'abstract' de comunicación de última hora.

En hematología también se darán a conocer nuevos datos de Scemblix en leucemia mieloide crónica procedentes de escenarios clínicos y de la práctica clínica habitual, que aportan nueva evidencia para orientar el tratamiento de la enfermedad en un contexto en el que las necesidades de los pacientes están en constante evolución. Asimismo, se presentarán los datos a 96 semanas del estudio fase III con pelabresib, que representan el seguimiento más prolongado realizado en pacientes con mielofibrosis en primera línea en un estudio aleatorizado de tratamiento combinado.

En oncología, los resultados actualizados de los estudios Natalee y Monaleesa con Kisqali amplían la evidencia sobre sus beneficios a largo plazo tanto en cáncer de mama precoz como metastásico.

"Durante décadas, Novartis ha redefinido el futuro de la hematología y la oncología, y estamos consolidando ese legado con nuevos datos de gran relevancia presentados en ASH y Sabcs", afirmó Mark Rutstein, M.D., director global de Desarrollo en Oncología, Novartis. "Estos datos destacan nuestro objetivo de establecer nuevos estándares de tratamiento, con el propósito de convertir la innovación más avanzada en un impacto significativo para los pacientes".

Con más de 25 años de investigación en hematología, Novartis ha desarrollado más de 10 tratamientos para más de 15 cánceres de la sangre y otras enfermedades hematológicas graves, y ha liderado la llegada de terapias dirigidas y de la primera terapia CAR-T a los pacientes. En cáncer de mama, Novartis acumula más de 30 años de trabajo y una de las carteras en investigación y portafolios comerciales más amplios en la enfermedad, con un foco especial en cáncer de mama HR+/HER2-, la forma más común del tumor.