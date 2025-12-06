Nueva guía de la peste porcina para cazadores: qué debes hacer si encuentras un jabalí muerto

La Fundación Artemisan ha recomendado no tocar ni mover jabalíes muertos encontrados en el campo que no tengan heridas de disparo, cubrirlos con una lona o plástico para evitar que otros jabalíes o especies carroñeras tengan acceso al cadáver, señalar la zona con un reflectante y avisar a las autoridades competentes (agentes forestales o de medio ambiente, SEPRONA, policías autonómicas, etc.).

¿Qué es la peste porcina? La peste porcina es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se transmite a los humanos. Existen dos tipos principales: La peste porcina africana (PPA) causada por un virus muy resistente, causa una mortalidad muy alta, de hasta el 100% en algunos brotes. Contra ella no existe vacuna ni tratamiento eficaz. Se propaga por contacto entre animales, a través de alimentos contaminados, ropa, vehículos, etc. y ha causado graves crisis económicas en sectores porcinos de Europa, Asia y África. El segundo tipo es la peste porcina clásica (PPC), también viral, pero distinta de la africana, más controlada en muchos países. Contra ella sí existen vacunas. Ambas enfermedades obligan al sacrificio masivo de animales y restricciones comerciales severas. No representan un riesgo para la salud humana ni afectan la seguridad alimentaria directamente, pero su impacto económico y social puede ser enorme. Leer más

Estas son algunas de las recomendaciones que la Fundación Artemisan, la Real Federación Española de Caza (RFEC) y Asiccaza han incluido en el manual de 10 preguntas y respuestas sobre la Peste Porcina Africana dirigido a cazadores y gestores cinegéticos "como actores fundamentales en la detección y control de enfermedades que afectan a la fauna silvestre".

cazadores y gestores actúan como "centinelas del campo", realizando labores de vigilancia sanitaria en los cotos, lo que permite una detección temprana de casos de la enfermedad", señala el texto.

Cómo desinfectar la ropa y vehículo

La peste porcina africana es un virus "extraordinariamente resistente" que puede transportarse de forma muy fácil. Por ello, a los cazadores que hayan podido estar en contacto con un jabalí enfermo, les recomienda desinfectar ropa, cuchillería y vehículos antes de abandonar la zona.

En concreto, ha indicado que la ropa y el calzado se debe lavar a una temperatura mínima de 60ºC; la cuchillería y materiales que puedan haber estado en contacto con el virus, con productos adecuados que contengan sosa cáustica, lejía o formalina (entre otros); y los vehículos, hasta que se pueda eliminar todo rastro de barro y suciedad. "El virus puede sobrevivir en estos materiales, especialmente en la sangre", resalta la guía.

Restos de animales abatidos

Más allá de ello, las organizaciones cinegéticas recuerdan a los cazadores cómo deben gestionar los restos que genere su actividad de tal forma que no queden accesibles para otros jabalíes, reduciendo así el riesgo de transmisión de la PPA y otras enfermedades.

Cuando la normativa autonómica lo permita (algo que suele suceder en actividades de caza a rececho o en monterías o batidas donde se abatan pocos animales en la mitad norte de España), los cazadores tienen que depositar estos restos a la vista en zonas abiertas y accesibles para las aves necrófagas, preferentemente a primera hora para garantizar un consumo rápido.

En el caso de encontrarse en cacerías colectivas o monterías de la mitad sur de España, o cuando la normativa así lo exija, deben o bien retirar los restos y entregarlos a un gestor autorizado o bien depositarlos en puntos autorizados (muladares o zonas de gestión controlada).

"Aunque no se puede cazar en las zonas perimetradas o infectadas, los cazadores pueden contribuir a reducir las densidades de jabalíes mediante distintas modalidades de caza en zonas fuera de los perímetros, por lo que su papel es clave para evitar la expansión de la PPA a otros territorios libres de enfermedad", han destacado.