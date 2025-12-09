La sanidad privada, "imprescindible" para sostener el sistema: asume el 41% de las cirugías

Desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas e instituciones del sector sanitario y sociosanitario de España, se considera imprescindible la colaboración entre los sectores público y privado, como un pilar esencial de la sostenibilidad del sistema sanitario, especialmente en un contexto de creciente demanda asistencial, avance tecnológico, cronicidad y necesidad de resolver inequidades en el acceso.

En este sentido, desea puntualizar que:

La complementariedad que aporta el sistema sanitario privado al conjunto del sistema es necesaria e inevitable , además de proporcionar innovación y eficiencia. El sistema público, como apunta el informe publicado por el Ministerio de Sanidad, por sí solo, no puede absorber toda la presión asistencial derivada del envejecimiento, la cronicidad y el incremento de la complejidad clínica.

Así pues, la Fundación IDIS insiste en diseñar un modelo que garantice la utilización de todos los recursos disponibles, en beneficio del paciente, impulsando la sostenibilidad del propio sistema, la transparencia y la calidad asistencial. En este sentido, los modelos de colaboración deben desarrollarse en un marco estable, predecible y claro , que dé confianza a todas las partes implicadas, ya que la seguridad jurídica incentiva la inversión, impulsa proyectos y beneficia a los ciudadanos.

. El futuro del sistema no puede basarse en debates ideológicos sino en la búsqueda de los mejores resultados en salud, con independencia de quién preste el servicio, situando al paciente en el centro de todas las prioridades.

En resumen, la Fundación IDIS defiende un escenario en el que resulta urgente avanzar hacia un modelo sanitario más sostenible y eficiente, en el que la sanidad privada es un complemento imprescindible para garantizar la respuesta asistencial que demanda la población. Además de su peso a nivel cuantitativo, su papel se traduce en una contribución clave en la accesibilidad, la innovación y la continuidad asistencial. IDIS defiende la aportación de valor del sistema sanitario privado en el conjunto del sistema, incluyendo los modelos de gestión que permiten la descarga del sistema público, reduciendo listas de espera y mejorando los tiempos de acceso a diagnóstico y tratamientos.