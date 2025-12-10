Más de la mitad de los neurólogos observa crisis ocultas en pacientes con epilepsia supuestamente controlada

El 52% de los neurólogos españoles detecta con frecuencia crisis no reportadas en pacientes con epilepsia considerados controlados, según los resultados de una encuesta nacional realizada a 127 especialistas y presentada durante el simposio ‘De frente a la epilepsia: visibilizando las crisis no controladas’, organizado por Angelini Pharma en el marco de la Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

El estudio revela diferencias relevantes tanto en los criterios empleados para determinar si la epilepsia está bien manejada como en las pautas de seguimiento. En ocasiones, el paciente continúa experimentando crisis que pasan inadvertidas: episodios nocturnos, síntomas breves o sutiles que se normalizan o incluso la decisión de no informar por miedo a cambios terapéuticos. Todo ello puede retrasar decisiones clínicas clave y limitar la mejora de la calidad de vida, la salud emocional y el rendimiento cognitivo de quienes conviven con la enfermedad.

La epilepsia afecta a cerca de 450.000 personas en España y se estima que hasta un 40% sigue experimentando crisis a pesar de haber recibido al menos dos medicamentos anticrisis previos. Para evitar retrasos en la optimización del tratamiento, los expertos destacan la importancia de reevaluaciones periódicas, educación sanitaria y acceso ágil a unidades especializadas cuando exista cualquier duda sobre el control real.

"El estigma sigue siendo una barrera. Algunos pacientes minimizan u ocultan episodios por temor a repercusiones laborales o sociales. Sin embargo, el objetivo terapéutico debe ser siempre la libertad total de crisis", afirma el Dr. Juan José Poza, neurólogo del Hospital Universitario Donostia.

Durante la sesión se incidió también en que la persistencia de crisis, aunque sean menos incapacitantes o visibles, aumenta el riesgo de comorbilidades psiquiátricas como depresión y ansiedad, así como de alteraciones cognitivas que afectan a la memoria y la capacidad laboral.

Por su parte, Daniel Pérez, director de Asuntos Médicos de Angelini Pharma España, subraya que "en Angelini Pharma trabajamos para que ninguna persona con epilepsia quede atrás. Por eso apostamos por una atención enfocada en el paciente. Cuidar la salud del cerebro es cuidar la vida en su sentido más amplio. Seguiremos trabajando para ofrecer soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar el día a día de quienes conviven con epilepsia y el de su entorno".