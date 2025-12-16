Enfado monumental entre los médicos por las acusaciones de "clasismo" y el "paripé" sindical de Mónica García

La ministra de Sanidad, Mónica García, celebró este lunes como una victoria el resultado de una reunión celebrada en el ministerio sobre el estatuto marco que mantiene en pie de guerra a los médicos. García recibió a CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y CIG-Saúde y anunció que habían "dejado en suspenso" la huelga indefinida en todo el Sistema Nacional de Salud, incluidas las próximas fechas del mes de enero. "Es fruto de muchísimo trabajo, de meses de diálogo intenso y de escuchar a los profesionales incluso en los momentos más difíciles", dijo García, que había convocado a estas asociaciones el pasado martes para consultarles si retiraba el borrador del estatuto marco, el documento que establece las condiciones laborales de la profesión y que es el origen de las protestas y movilizaciones.

Ante las informaciones y declaraciones que apuntaban a un supuesto fin del conflicto, los sindicatos médicos que representan a la inmensa mayoría de la profesión y convocantes de las protestas publicaron un comunicado precisando el alcance del acuerdo. En el encuentro del lunes, señalaron el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), "no se han abordado las peticiones del colectivo médico representado por el Comité de Huelga, y por lo tanto, no se ha producido ningún acercamiento en los puntos que siguen distanciando al colectivo médico de la Administración". Entre ellas citan un estatuto propio, "una regulación digna de la jornada laboral y las guardias" o la declaración de la medicina como profesión de riesgo. En consecuencia, avisan, los paros de enero y próximas movilizaciones siguen en marcha y dependen de la evolución de las próximas reuniones.

"Se mantiene convocada la huelga nacional de médicos y facultativos mientras se deciden nuevas fechas y actuaciones", señalan, en sintonía con otra nota del sindicato médico Amyts, que afirma que la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que aglutina a 16 organizaciones médicas de todo el país ya ha anunciado dos días de huelga para el 14 y 15 de enero. "El preacuerdo alcanzado por el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales no médicas no tiene que ver con el conflicto médico", apunta.

Buenas tardes. ⚠️ ACLARACIÓN: La huelga de médicos SIGUE ADELANTE. El preacuerdo alcanzado por el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales NO médicas no tiene que ver con el conflicto médico. 1/2 pic.twitter.com/OjVCRactB2 — Angela Hernández Puente 👩🏽‍⚕️ (@AngelaAmyts) December 15, 2025

El hecho de que el enfrentamiento total entre García y el sector siga exactamente igual de vivo pese a los mensajes desde Sanidad ha provocado en las últimas horas mensajes desde la izquierda contra quienes siguen defendiendo las movilizaciones. Entre las descalificaciones en las redes sociales, la de «pijos y clasistas» o acusaciones de defender "intereses privilegiados". Entre los críticos ha estado el exministro Alberto Garzón: "¿Por qué estos sindicatos a los que están afiliados miles de médicos no representan, según esta interpretación, a los médicos? ¿Quién otorga los carnés? ¿Qué otra razón hay para explicar esta posición que no sea el corporativismo más primitivo y elitista?".

Exudan clasismo since Hipócrates. https://t.co/Ayc04lHloQ — Pedro Vallín (@pvallin) December 15, 2025

¿Por qué esos sindicatos a los que están afiliados miles de médicos no representan, según esta interpretación, a los médicos? ¿Quién otorga los carnets? ¿Qué otra razón hay para explicar esta posición que no sea el corporativismo más primitivo y elitista? https://t.co/58Q4o7ZTEU — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) December 15, 2025

Muchos médicos han utilizado también las redes sociales para contestar estos mensajes de "haters de izquierdas", destacando cómo la postura cambia en función de quién sea el objeto de la protesta.

A los médicos hay que escucharlos pero solo si protestan frente a un gobierno que no es de mi cuerda.

Ese es un poco el resumen. — Alberto García-Salido (@Nopanaden) December 13, 2025

También han utilizado Twitter para responder titulares "falsos" aparecidos en medios como RTVE o El País hablando de la desconvocatoria de la huelga: "Falso. Se ha desconvocado la huelga que no ha existido. La de los médicos sigue en pie porque la ministra se niega a atender nuestras demandas".

‼️Esta noticia es FALSA: Los sindicatos que NO representan a los médicos (UGT, CCOO, CSIF y SATSE) han llegado a un acuerdo para mantener el estatuto marco que perpetua las guardias médicas y el maltrato a los médicos. Un paripé vergonzoso cuyo resultado ya estaba descontado: https://t.co/q9DnYPc8op — david andina (@daandina) December 15, 2025

Especialmente llamativa ha sido la respuesta a Garzón dada por muchos médicos: "Es llamativo cómo intentan convertir lo que ocurre estos días en un señalamiento con intención de desdibujar una motivación justa: necesitamos mejores condiciones laborales. Si eso le parece elitista es para pensar". Muchos también han recordado la posición minoritaria entre el sector de los sindicatos citados por García frente a los convocantes de las protestas. El exdirigente comunista trataba de justificar así sus palabras: "Yo no tergiverso nada. Es meridianamente claro que hay una estrategia para llamar ‘sindicatos no médicos’ a las organizaciones de clase -y otras- a las que se afilian muchos médicos. Y da igual el número de afiliados; es un desprecio deliberado".

Los sindicatos mayoritarios que representan a lo médicos son, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y, gracias a dios, no está vinculada a partidos políticos ni grandes centrales sindicales generales. Y tiene más de 50.000 médicos afiliados en España, casi nada. — MontesKey (@JuanZapico) December 15, 2025

Han pasado consigna de atacar a los médicos por "clasistas y corporativistas" y por considerar "chusma" a otros profesionales sanitarios. 😅

Y han salido en tromba.

¡Y todo por querer unos #DerechosLaborales mínimos y usar la huelga!

Parece chiste @MasPais_Es @Monica_Garcia_G pic.twitter.com/hLQDCRPHIV — Mónica Lalanda (@mlalanda) December 16, 2025

Mire, estoy leyendo su TL. Usted habla de clasismo, elitismo, corporativismo… Es seguramente conocedor de la composición porcentual de esos sindicatos y de cómo se estructura su representatividad. Ignoro qué le lleva a ser tan beligerante al respecto. Sí sé que comete un error. — Alberto García-Salido (@Nopanaden) December 15, 2025

Entre los médicos que respondían a estos señalamientos y a la reunión en el Ministerio, tachada de "paripé", muchos de ellos aludían a sus propias posiciones de izquierda: "Somos muchos médicos de izquierdas que observamos atónitos cómo actuáis como si el mundo médico fuera el de los 70. El colectivo médico es muy diverso en ideología, y todos estamos juntos en buscar el fin de las jornadas eternas y las guardias".