Nuevos datos respaldan el beneficio sostenido de Kisqali en cáncer de mama avanzado

Novartis ha presentado nuevos datos en el San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) que confirman el beneficio de Kisqali (ribociclib) en cáncer de mama, tanto en enfermedad avanzada como en fases iniciales. En cáncer de mama metastásico HR+/HER2-, una de cada cuatro pacientes tratadas con ribociclib en combinación con terapia endocrina permanecen libres de progresión más allá de los cuatro años, según un análisis combinado de los estudios MONALEESA.

Los resultados muestran que el beneficio en supervivencia libre de progresión se mantiene de forma consistente con independencia de la edad, el índice de masa corporal o el estado menopáusico, incluso en pacientes con factores pronósticos desfavorables, como afectación hepática o múltiples localizaciones metastásicas.

Además, Novartis ha presentado datos a cinco años de NATALEE que refuerzan la reducción de la recaída a distancia en cáncer de mama precoz. Los resultados fueron consistentes tanto en pacientes con enfermedad con afectación ganglionar positiva como en aquellas con enfermedad ganglionar negativa, lo que refuerza a ribociclib en combinación con un IANE como una opción terapéutica para ayudar a reducir el riesgo de recaída en la población más amplia de pacientes con cáncer de mama precoz HR+/HER2-.

España es el segundo país con mayor participación en el estudio NATALEE, solo por detrás de Estados Unidos. Bajo la coordinación del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, 47 hospitales de 12 comunidades autónomas han contribuido al estudio, con 761 pacientes incluidos, cerca del 15% del total.

El doctor Rafael López, presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Santiago e investigador del estudio, explica que "el cáncer de mama HR+/HER2- es el más común en mujeres, aproximadamente un 70%, y, en los casos de alto riesgo, sigue existiendo una probabilidad importante de recaída, que puede llegar a un 30% (1 de cada 3 mujeres). El estudio internacional NATALEE ha demostrado una reducción del riesgo de recaída invasiva en un 28% a cinco años. Además, disminuye el riesgo de recaída a distancia en un 30%, ayudando a evitar la progresión a enfermedad metastásica. El tratamiento también destaca por su buena tolerancia y por permitir ajustes de dosis sin perder eficacia, lo que facilita la adherencia y la calidad de vida".

El doctor Antonio Llombart Cussac, jefe del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia e investigador del estudio, ha señalado que "en el cáncer de mama temprano, uno de los mayores retos es el riesgo persistente de recaída y la posibilidad de que la enfermedad reaparezca en forma avanzada, donde ya no es curable. Estos resultados respaldan un avance importante en el tratamiento en fases iniciales, con el potencial de mejorar el pronóstico de un número mayor de pacientes".