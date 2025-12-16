Protege tu vida: la importancia de actuar a tiempo en una emergencia

No todas las teleasistencias protegen por igual. Aunque cada vez más familias recurren a estos servicios para garantizar la seguridad de sus mayores, la realidad es que existe una brecha enorme entre los sistemas tradicionales y las soluciones avanzadas que están surgiendo en los últimos años.

Frente a estos sistemas desactualizados, han aparecido nuevas teleasistencias capaces de anticiparse a las emergencias como la Teleasistencia Durcal que, actuando en segundos incluso cuando la persona no puede pedir ayuda. Es este contraste —entre lo convencional y lo verdaderamente avanzado— el que está marcando la diferencia en la seguridad de miles de mayores.

¿Por qué la teleasistencia convencional se queda corta?

Existen numerosos dispositivos de ayuda pensados para personas mayores, pero la mayoría comparte limitaciones comunes:

Solo funcionan dentro del domicilio.

No detectan caídas automáticamente.

Requieren instalación y mantenimiento en casa.

No permiten localizar a la persona en exteriores.

No hay app para que la familia supervise la situación.

No miden constantes vitales.

Dependen de una línea telefónica fija.

El salto tecnológico: la Teleasistencia avanzada de Durcal

Durcal nace para resolver exactamente esos puntos débiles. Su tecnología combina sensores inteligentes, geolocalización continua, comunicación directa con la Central de Emergencias 24/7 y monitorización de salud para ofrecer una protección integral.

Las claves que diferencian a Durcal: líder en Teleasistencia

1. Detección automática de caídas

El reloj Durcal identifica el impacto, analiza el movimiento y envía una alerta en menos de 40 segundos, incluso si la persona no puede pedir ayuda.

*En otros dispositivos convencionales, si no se pulsa un botón, no se activa ningún aviso.

2. Funciona dentro y fuera de casa

La protección acompaña al mayor donde vaya: paseando, en la calle, en el jardín o en casa de un familiar.

*Los sistemas tradicionales limitan su cobertura al domicilio.

3. Geolocalización en tiempo real

La Central de Emergencias y la familia pueden saber la ubicación exacta del mayor al instante en caso de emergencia o desorientación.

*En otros dispositivos, esta función es inexistente o muy limitada.

4. Conexión directa con profesionales 24/7

Ante cualquier incidente, la Central valida el estado del mayor, coordina la asistencia y avisa a los familiares de inmediato.

5. Sin instalaciones, sin esperas y activación inmediata

Durcal evita la burocracia: llega en 24 horas y se activa en minutos.

*Otros servicios requieren valoración, papeleo y tiempos de espera elevados.

6. Monitorización de la salud

Pulso, oxígeno, pasos, actividad diaria… Durcal permite detectar anomalías antes de que se conviertan en emergencias.

7. App para familias

Permite ver constantes vitales, alertas, ubicación y avisos.

*Otros dispositivos no ofrecen supervisión remota.

Conclusión: elegir bien la teleasistencia ya no es una opción, es una necesidad

La diferencia entre un servicio convencional y una solución de Teleasistencia avanzada puede parecer técnica, pero en la práctica se traduce en algo mucho más simple: tiempo y seguridad. Tiempo para reaccionar tras una caída. Seguridad al caminar por la calle. Tranquilidad para la familia. Prevención ante un problema de salud.

En un país que envejece rápido y donde cada minuto cuenta ante una emergencia, apostar por una teleasistencia capaz de anticiparse, detectar y actuar ya no es solo una mejora: es la diferencia entre estar protegido… o estar desprotegido cuando más importa.