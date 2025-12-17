Cofares reivindica la labor del farmacéutico con su campaña de Navidad 'La tradición de estar cerca'

Cofares lanzó este miércoles su campaña de Navidad bajo el lema ‘La tradición de estar cerca’, una iniciativa multicanal que busca reconocer la labor de los farmacéuticos comunitarios y su papel esencial en el cuidado de la salud de la población, también durante las fechas festivas.

La cooperativa ha presentado un spot que narra dos historias paralelas durante la Nochebuena. Mientras las familias se preparan para la celebración, los farmacéuticos continúan atendiendo a sus pacientes. La pieza audiovisual destaca también el papel de la distribución farmacéutica, que mantiene su actividad para garantizar el acceso a los medicamentos en todas las farmacias de España.

"Esta campaña resume nuestra esencia. Hablamos de una cercanía real con nuestras socias y socios, que ellos trasladan cada día a sus pacientes, y que se convierte en un vínculo esencial construido en torno a la salud. Porque si algo define a nuestro modelo cooperativo es precisamente la proximidad, la colaboración y la ayuda mutua", ha señalado el presidente de Cofares, Eduardo Pastor.