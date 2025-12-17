¿Hay falta de médicos y fuga de talento hacia el extranjero?

En el desayuno informativo ‘Mónica García, el modelo socialista de Sanidad’, organizado por Libertad Digital, Miguel Lázaro, médico y presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Ana Hernández, doctora en química orgánica, especializada en química médica y biología, Ignacio Balboa, cirujano cardiaco y divulgador médico, han analizado las principales cuestiones que preocupan al sector sanitario y que ponen en la diana a Mónica García, la ministra de Sanidad.

¿Existe una falta de médicos y fuga de talento hacia otros países? Es una de las cuestiones que más dudas deja en el ámbito sanitario. Y es que, en muchas provincias de España, la falta de profesionales sanitarios es muy notable debido a la falta de incentivos en zonas como ocurre en la España vaciada.

Ante esta gran incógnita, Ana Hernández ha señalado que no faltan médicos en España. "Hay en torno a 300.000 médicos y unos 275.000 en activo, estamos por encima de los ratios de Europa, el problema es que hay una mala distribución de los médicos en diferentes provincias de España. No hay demanda en algunas zonas porque no se incentiva desde el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo no ha planteado deducciones de IRPF o un aumento salarial a zonas despobladas. Si no ofrecen ningún beneficio, los médicos no se van a mover nunca", ha dicho. A su juicio, no hay una fuga de médicos, los datos son estables, van y vienen de España al extranjero todos los años una cifra similar.

"Muchos se van a jubilar en los próximos años"

Por su parte, Ignacio Balboa ha señalado que "el número total de médicos es equiparable y supera la media europea, el problema es que no se ha adaptado a las necesidades que hay y las que va a haber. Cuando se jubilen los baby boomers va a haber un gran problema si no se adapta el número de plazas. Desde el momento que se empezó a segmentar por especialidades, ahí ya necesitas cuatro años más para formarte, no en un hospital, sino en un centro de salud. Tardas cinco años en formar a los nuevos médicos y muchos se van a jubilar en los próximos años".

En este sentido, Balboa considera que ante esta falta de médicos que habrá en los próximos años, la atención sanitaria se va a derivar del centro de salud al hospital y "eso es un pastizal, aparte de que los hospitales ya están colapsados". Ha puesto un ejemplo de incentivo: "Un alcalde de Galicia dijo en verano que pondría un apartamento gratis para los que vinieran a cubrir las vacaciones de los médicos. Con esto los médicos jóvenes vienen y ya tienen sus vacaciones pagadas", ha señalado.