El Ministerio de Sanidad se ha enrocado en una postura de confrontación total contra los facultativos. Este miércoles, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han visto obligados a abandonar la reunión con el departamento de Mónica García ante la negativa sistemática del Gobierno a escuchar sus reivindicaciones históricas.

Mientras el Ministerio intenta vender un "consenso" ficticio con sindicatos amigos (CCOO, UGT y CSIF), los verdaderos profesionales que sostienen el sistema denuncian que Sanidad prefiere el sectarismo ideológico antes que mejorar la calidad asistencial y las condiciones laborales de quienes salvan vidas.

El núcleo del conflicto reside en la exigencia de un Estatuto Marco propio para el colectivo médico. Los facultativos no se sienten representados por las organizaciones sindicales generalistas que, a menudo, actúan como meros apéndices del poder político. Sanidad, sin embargo, se escuda en una supuesta "legalidad vigente" para impedir la fragmentación de la negociación, una excusa administrativa para diluir la voz del médico y mantener un modelo de gestión soviético.

Los médicos exigen que su formación, responsabilidad y el sacrificio de años de estudio se vean reflejados en una norma específica. Sin embargo, el Ministerio de Mónica García prefiere un sistema de "café para todos" que castiga el mérito y la especialización.

La propuesta de Sanidad, calificada de "insuficiente" y "tramposa" por el sector, mantiene la obligatoriedad de las guardias bajo el comodín de las "necesidades del servicio". Esto permite, en la práctica, que las jornadas de 24 horas sigan siendo la norma y no la excepción, perpetuando un sistema de semiesclavitud que la ministra García criticaba antes de llegar al coche oficial.

Además, los médicos denuncian agravios comparativos intolerables como que las horas de guardia se siguen pagando por debajo de la hora ordinaria, que esas horas siguen sin cotizar para la jubilación y que el Ministerio pretende prohibir que los jefes de servicio compatibilicen su labor en ambos sectores, una medida puramente ideológica que busca asfixiar la libertad de ejercicio y empobrecer el sistema.

Desde el Ministerio se ha lamentado que los médicos "apuesten por la confrontación". Sin embargo, la realidad es que la administración ha empujado a los facultativos al conflicto al presentar un preacuerdo que ignora sus condiciones laborales básicas.

El CESM y el SMA ya han avisado de que las movilizaciones continuarán. No están dispuestos a aceptar un parche normativo que los condena a seguir siendo piezas intercambiables de un engranaje burocrático. La soberbia de Mónica García, más preocupada por el relato mediático que por la realidad de los hospitales, ha roto los puentes con una profesión que dice basta al maltrato institucional.