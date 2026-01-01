Un estudio revela por qué los pacientes de ictus oyen pero no entienden las palabras

Un ictus puede alterar la capacidad de comprender el lenguaje hablado sin afectar a la audición. Un estudio internacional ha identificado diferencias claras en la actividad cerebral de las personas que desarrollan trastornos del lenguaje tras un accidente cerebrovascular, lo que ayuda a explicar por qué tienen dificultades para procesar los sonidos del habla.

La investigación ha sido liderada por Laura Gwilliams, de la Universidad de Stanford, y Maaike Vandermosten, de la Universidad Católica de Lovaina, y ha comparado la actividad cerebral de 39 pacientes que habían sufrido un ictus con la de 24 personas sanas de edad similar. El trabajo se ha publicado en la revista científica Journal of Neuroscience.

Cómo procesa el cerebro el habla tras un ictus

Los investigadores analizaron la actividad cerebral de los participantes mientras escuchaban una historia. El objetivo era observar cómo el cerebro procesa los sonidos del habla en situaciones naturales, sin recurrir a tareas artificiales o repetitivas.

Los resultados muestran que, tras un ictus, las personas con dificultades en el procesamiento del habla no tardan más tiempo en analizar los sonidos, pero lo hacen con mucha menor intensidad que quienes no han sufrido daño cerebral. Según los autores, este patrón indica que los pacientes pueden oír los sonidos con normalidad, pero tienen problemas para integrarlos y transformarlos en un mensaje lingüístico comprensible.

Diferencias frente a personas sanas

El estudio también detecta diferencias cuando existe incertidumbre sobre las palabras que se están escuchando. En estas situaciones, las personas sanas mantienen durante más tiempo el procesamiento de las características sonoras, lo que facilita identificar palabras difíciles.

En cambio, en las personas que han sufrido un ictus, el cerebro deja de analizar los sonidos del habla antes de tiempo, lo que limita la comprensión cuando el lenguaje es ambiguo o menos claro. Este comportamiento cerebral explica por qué algunos pacientes entienden frases sencillas, pero tienen problemas en conversaciones más complejas o en entornos ruidosos.

Patrones cerebrales clave para el lenguaje

Según los autores, los resultados apuntan a patrones de actividad cerebral esenciales para la comprensión del lenguaje verbal. El estudio sugiere que no basta con detectar los sonidos, sino que es necesario mantener activo el procesamiento auditivo el tiempo suficiente para construir el significado de las palabras.

La primera autora del trabajo, Jill Kries, subraya que estos hallazgos aportan información relevante sobre los mecanismos cerebrales implicados en los trastornos del lenguaje tras un ictus, un problema frecuente en pacientes con daño cerebral adquirido.

Implicaciones para el diagnóstico

Los investigadores destacan además el potencial del enfoque utilizado en el estudio. Escuchar una historia y analizar la respuesta cerebral podría convertirse en una herramienta útil para mejorar el diagnóstico de los trastornos del procesamiento del lenguaje.

Actualmente, estas alteraciones se evalúan mediante pruebas conductuales largas y complejas, que no siempre reflejan con precisión las dificultades reales de los pacientes en situaciones cotidianas. El método propuesto permitiría detectar de forma más directa cómo procesa el cerebro el habla tras un ictus.