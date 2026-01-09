Por qué el cuerpo pide grasa tras la Navidad: una "respuesta de supervivencia" ante el estrés

La directora técnica de Clínica Dorsia, Irene Doporto, ha puesto el foco en la necesidad de mantener unos hábitos saludables continuados, huyendo de la concepción de enero como un mes de reinicios drásticos. Según la experta, el verdadero cambio sostenible no nace de la privación ni de las restricciones severas, sino de la coherencia a lo largo de los doce meses del año.

En este sentido, y tras finalizar las fiestas navideñas, muchas personas intentan compensar los excesos con prácticas poco recomendables. La psicóloga sanitaria de Clínicas Origen, Paloma García Zubieta, advierte de que el regreso abrupto a la rutina y la carga mental activa son respuestas de supervivencia, generando una búsqueda fisiológica de alimentos reconfortantes ante el estrés, y no una simple falta de voluntad.

Ambas especialistas coinciden en señalar los errores recurrentes de la población en estas fechas. Entre ellos destaca la reducción injustificada de hidratos de carbono o grasas sin supervisión médica, lo que suele derivar en atracones posteriores. Asimismo, desaconsejan saltarse comidas o seguir modas como las dietas 'detox', advirtiendo del peligroso efecto rebote y las carencias nutricionales que conllevan.

Abandono y frustración

Otro de los puntos críticos es la obsesión con el peso y la báscula. Las expertas avisan de que basar los propósitos en la mentalidad del "todo o nada" suele conducir al abandono y a la frustración, ignorando las mejoras reales en la salud que no siempre se reflejan en una cifra inmediata.

Para contrarrestar esta ansiedad, Doporto y García apuestan por la planificación de la alimentación como herramienta clave, permitiendo asegurar opciones saludables incluso en días de mucho trabajo. Recomiendan integrar la vida social sin culpa, ajustando porciones y eligiendo preparaciones equilibradas fuera de casa.

De cara a establecer rutinas duraderas, proponen ocho cambios realistas. Estos incluyen priorizar alimentos frescos como frutas y verduras para aumentar la saciedad, emplear técnicas de cocinado ligeras y practicar una alimentación consciente. Finalmente, subrayan la importancia de un diálogo interno amable, alejándose de la autocrítica y entendiendo los errores como parte del aprendizaje y no como un fracaso.