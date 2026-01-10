El sistema pionero que predice enfermedades cardiovasculares con ultrasonidos e IA

Un equipo científico ha detallado en la publicación especializada Microsystem & Nanoengineering los avances de este pionero sistema. El dispositivo utiliza compuestos piezoeléctricos monocristalinos de alto rendimiento, integrados mediante un delicado proceso de soldadura a baja temperatura para preservar sus propiedades electromecánicas.

La tecnología se basa en una matriz de transductores ultrasónicos que penetra en el tejido cutáneo. Al captar las señales reflejadas por las paredes de los vasos sanguíneos, el sensor mide las variaciones del diámetro vascular, calculando con precisión la presión sistólica y diastólica sin necesidad de oclusión.

Ergonomía y discreción

El diseño destaca por su ergonomía y discreción. Construido sobre un sustrato flexible y encapsulado, se adhiere firmemente a la piel con un grosor total inferior a 0,5 mm y un peso insignificante, lo que facilita su uso prolongado sin las molestias de los aparatos tradicionales.

A diferencia de los métodos ópticos actuales, limitados por la luz ambiental o el movimiento, esta innovación accede a vasos profundos. Según Shin Hur, del KIMM, esta tecnología será clave para la predicción personalizada de enfermedades cardiovasculares mediante el uso de inteligencia artificial.