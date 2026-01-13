Tecnologías que mejoran la función mitocondrial mientras se duerme y favorecen un envejecimiento más saludable

Dormir bien es mucho más que descansar, recuerdan los expertos que insisten en que es un proceso vital para el organismo. Las recomendaciones señalan que los adultos deben aspirar a dormir entre 7 y 8 horas por noche para mantener un buen estado de salud física y mental.

Durante el sueño y, especialmente, en las fases más profundas, el cuerpo activa uno de los procesos más importantes para la salud: la renovación celular. En ese momento, millones de células se regeneran y las mitocondrias, encargadas de producir la energía celular, ajustan su funcionamiento para mantener el equilibrio del organismo y reducir el desgaste celular. La ciencia ha demostrado que cuando las mitocondrias funcionan de forma más eficiente, las células pueden renovarse mejor gracias a un proceso natural llamado autofagia, un mecanismo de "limpieza" interna que resulta clave para un envejecimiento más saludable.

Pero este proceso no depende solo de la genética, estudios preclínicos han demostrado que el entorno en el que descansa el organismo es clave para el correcto funcionamiento de estos procesos. Factores como la oxigenación, la carga de partículas en el aire o la calidad del sueño influyen directamente en la producción de energía celular y en la capacidad de las mitocondrias para funcionar de forma eficiente.

En este contexto, se han empezado a explorar soluciones tecnológicas que actúan durante el descanso. Un ejemplo de ello, y una de las tecnologías más pioneras en el campo, es Biow, tecnología desarrollada y evaluada en colaboración con centros médicos y equipos científicos, que ha analizado cómo determinadas condiciones ambientales pueden favorecer la activación de mecanismos celulares protectores sin interferir en la rutina diaria.

Biow se ha apoyado en ensayos clínicos y estudios preclínicos que apuntan a mejoras en parámetros relacionados con el metabolismo energético, la reducción del estrés oxidativo y la optimización del descanso profundo. Gracias a estas investigaciones, han podido reforzar la idea de que el envejecimiento saludable no se basa únicamente en intervenciones activas, sino también en crear un entorno que permita al cuerpo hacer lo que mejor sabe: renovarse mientras se descansa. Biow crea una microcámara exposómica virtual optimizada en la habitación donde se duerme, facilitando la respiración nasal, mejorando el transporte de oxígeno y generando un entorno ionizado y libre de nanopartículas.