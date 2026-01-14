El Defensor del Paciente exige el cese del gerente del Hospital de Burgos por la muerte de dos pacientes

El Defensor del Paciente ha solicitado formalmente al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y a su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el cese inmediato del gerente del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). La petición surge tras la confirmación de que un "error humano" provocó que cinco pacientes oncológicos recibieran una dosis de fármaco seis veces superior a la pautada, causando la muerte de dos de ellos.

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, ha calificado los hechos de "inexplicables" y ha afeado la falta de claridad en las explicaciones del gerente, Carlos Cartón. En sus escritos, Flores critica duramente que Cartón no haya pedido perdón públicamente a las familias y cuestiona si en el centro "no valoran la cantidad para cada paciente".

Asimismo, la organización considera "incomprensible" que ni Mañueco ni Vázquez hayan comparecido para dar explicaciones sobre lo ocurrido en el centro burgalés. El Defensor del Paciente apela a la responsabilidad política de ambos dirigentes ante la gestión de una negligencia que ha tenido consecuencias fatales. El fallo, reconocido por el propio hospital, se originó en la ficha del fármaco y en el patrón de disolución del vial. Uno de los pacientes afectados continúa en la UCI.

Por su parte, la Fiscalía de Burgos ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de los dos pacientes. En concreto, el Ministerio Público ha procedido a abrir diligencias de investigación preprocesales, después de que el centro hospitalario haya admitido que fue un fallo humano.