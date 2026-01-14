Los asuntos públicos en sanidad, a debate en un webinar que anticipa el primer diploma especializado de AP institute

Los Asuntos Públicos en el ámbito de la sanidad serán el eje central del webinar 'Retos y oportunidades de los asuntos públicos en el ámbito de la salud', organizado por AP institute | Universidad Nebrija, que se celebrará el próximo 20 de enero, de 19.00 a 20.30 horas, en formato online y con inscripción abierta.

El encuentro contará con la participación del director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia, César Hernández; la directora del Departamento Jurídico y secretaria de los Órganos de Gobierno de Farmaindustria, Ana Bosch; el secretario general de FENIN, Pablo Crespo; y el ex secretario general de Sanidad y director académico del Diploma, José Martínez Olmos. La mesa estará moderada por la directora académica de AP institute, Reyes Zárate.

Durante la sesión se abordarán cuestiones clave como la gobernanza del sistema sanitario, la toma de decisiones en política farmacéutica, la relación entre administraciones, industria y agentes del sector, así como el papel estratégico que desempeñan hoy los asuntos públicos en un entorno marcado por la complejidad regulatoria, la innovación y la necesidad de diálogo institucional permanente.

El webinar se enmarca en el lanzamiento del Diploma de Experto en Asuntos Públicos en el Sector de la Sanidad, la primera formación especializada de estas características impulsada por AP institute | Universidad Nebrija, cuyas inscripciones ya están abiertas. El Diploma está diseñado para profesionales que trabajan —o desean trabajar— en la intersección entre salud, regulación, política pública y estrategia, y ofrece una visión integral del ecosistema sanitario español, europeo e internacional.

A lo largo del programa se analizan, entre otros aspectos, la estructura y gobernanza del Sistema Nacional de Salud, la política farmacéutica, la salud global, el ecosistema de pacientes y profesionales, y las estrategias de asuntos públicos aplicadas al ámbito sanitario. Bajo la dirección académica de José Martínez Olmos, el programa cuenta con un claustro de alto nivel, integrado por responsables institucionales, expertos en gestión sanitaria, profesionales del sector farmacéutico y especialistas en asuntos públicos, lo que permite combinar el análisis teórico con una aproximación práctica y aplicada a la realidad del sector.

Inscripción y formación

El diploma comenzará en febrero de 2026, se imparte en formato presencial con posibilidad de seguimiento a distancia y está orientado a proporcionar herramientas concretas para comprender cómo se toman las decisiones en sanidad, cómo se articula la regulación y cómo se construyen estrategias de relación institucional eficaces.

Con este webinar, AP institute | Universidad Nebrija explicó que abre un espacio de reflexión que anticipa los contenidos, enfoques y perfiles profesionales que protagonizarán el Diploma, y refuerza su apuesta por la profesionalización de los asuntos públicos en sectores estratégicos como la sanidad.