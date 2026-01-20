La regla 20-20-20: el método vital para salvar tu vista del abuso de pantallas

La salud ocular de las nuevas generaciones se encuentra en una encrucijada debido a los cambios en el estilo de vida. Según datos publicados en la revista The Lancet y difundidos por el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV), se estima que para el año 2050 cerca de 895 millones de personas en todo el mundo podrían desarrollar enfermedades oculares, lo que supone un incremento del 150% respecto a las cifras actuales.

El doctor Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso ha señalado que "los jóvenes de hoy están sometiendo a sus ojos a un esfuerzo continuado que no se veía hace apenas dos décadas". El abuso de dispositivos digitales, unido al sedentarismo y a los cambios en la alimentación, son factores determinantes que elevan el riesgo de patologías futuras, aunque los expertos insisten en que la adopción de medidas preventivas tempranas es clave.

La exposición prolongada a móviles y ordenadores obliga al ojo a un esfuerzo acomodativo que podría aumentar la miopía hasta un 30%, además de provocar fatiga visual y ojo seco. Para combatir estos efectos, los oftalmólogos aconsejan mantener una distancia adecuada de la pantalla y seguir la regla 20-20-20: realizar pausas de 20 segundos cada 20 minutos de actividad, mirando a una distancia de seis metros.

Los hábitos generales también juegan un papel fundamental. Los expertos recuerdan que dormir pocas horas impide la correcta regeneración ocular, y advierten sobre el consumo de tabaco, que acelera el envejecimiento de los tejidos y favorece la aparición de cataratas. Asimismo, una dieta baja en ultraprocesados y rica en verduras es vital para la salud de la retina.

Desde el IOFV recomiendan no esperar a la aparición de síntomas para acudir al especialista, sobre todo si existen antecedentes familiares. Es fundamental realizar una primera revisión oftalmológica completa en la edad adulta joven y utilizar siempre gafas protectoras en deportes de contacto o actividades de riesgo para evitar traumatismos.