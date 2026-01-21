El Hospital Universitario Quirónsalud Madrid realiza las primeras cirugías con el robot quirúrgico Da Vinci 5

El Hospital Universitario Quirónsalud Madrid ha realizado sus primeras cirugías con el nuevo robot quirúrgico Da Vinci 5 (DV5). Es uno de los tres centros en España, junto con el Hospital Universitario Rey Juan Carlos y la Fundación Jiménez Díaz, donde ha comenzado el programa de cirugía robótica con la última generación de este robot. Esta adquisición evoluciona el programa de cirugía robótica del hospital que ya alcanza las especialidades de Cirugía General, Urología, Ginecología y Cirugía Torácica.

El DV5 representa un salto tecnológico importante frente a modelos anteriores, incorporando más de 150 innovaciones de diseño buscando la mayor precisión, mayor seguridad, mayor ergonomía y mejorando la eficiencia. Dispone de mejor imagen, mejor ergonomía y los instrumentos tienen retroalimentación de fuerza, ventajas que redundan en una cirugía más precisa y segura para el paciente, que ve reducida de forma significativa el tiempo de anestesia y de recuperación.

En el área de Cirugía Torácica el DV5 se utilizará para la extirpación de lóbulos pulmonares, tumores del mediastino anterior y timomas, así como tumores del mediastino posterior, abarcando gran número de patologías torácicas, reduciendo las molestias para el paciente y acelerando su recuperación. "La cirugía robótica nos ayuda a intervenir sin grandes incisiones. El nuevo DV5 ofrece una estabilidad absoluta de la cámara y una precisión de movimientos muy superior, con instrumentos articulados que reproducen y amplían la movilidad de la muñeca humana dentro del tórax. Además, elimina el temblor y permite suturas y disecciones finas en espacios muy estrechos facilitando una cirugía más meticulosa", analiza el Dr. Javier Moradiellos , jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. Esta mayor precisión le ayuda a que los cirujanos torácicos puedan intervenir lesiones más pequeñas y potencialmente curables y, a la vez, ofrecer solución quirúrgica a pacientes con mayor edad o comorbilidades que, al intervenirlos con la ayuda del robot "les ofrecemos opciones curativas a personas que otro tipo de cirugía las sometería a un riesgo prohibitivo".

Una de las ventajas del nuevo equipo es la posibilidad que tienen los brazos de ofrecer retroalimentación de fuerza a los cirujanos: "Esta característica nos ofrece una capa adicional de control: ayuda a calibrar la tracción y la presión que aplicamos sobre los tejidos frágiles, especialmente cuando hay inflamación, fibrosis o ganglios adheridos, situaciones que son frecuentes en la cirugía oncológica".

Las mejoras en la visión del DV5 también ayudan a una cirugía ginecológica más segura: "La visión 3D que nos proporciona el robot hace que veamos especialmente bien la anatomía del paciente, por lo que es más fácil preservar estructuras que no se ven correctamente en una cirugía abierta. Esto nos evita comorbilidades sobre todo en la vejiga y el recto", analiza el Dr. Ginés Hernández , jefe asociado del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, que utiliza el robot en las intervenciones para la extirpación del cáncer de cuello de útero, sobre todo los endometriales.

En el campo urológico el DV5 se puede utilizar para la extirpación "de cualquier tumor urológico: cáncer de próstata, renal y de vejiga. Además, es enormemente útil en patologías complejas no urológicas, como prolapsos del suelo pélvico, lesiones uretrales o fibrosis retroperitoneal", abunda el Dr. Víctor Díez Nicolás , jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. En su opinión, el DV5 supera algunos inconvenientes clásicos de la cirugía robótica, como la pérdida de sensación táctil: "Con este nuevo robot el cirujano puede tocar a través de los instrumentos, lo que minimiza los riesgos de daños colaterales. Además, presenta una enorme innovación en la parte digital, visual, así como de ergonomía para el cirujano".

"Los cirujanos generales utilizan el nuevo DV5 principalmente en procedimientos oncológicos de alta complejidad en la que el cirujano puede trabajar de forma más segura con una realización de gestos técnicos complejos más sencilla, lo que permite ofrecer a los pacientes unas intervenciones mínimamente invasivas con grandes ventajas donde la laparoscopia convencional tiene límites", afirma el Dr. David Fernández Luengas , jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, que valora especialmente en este nuevo equipo la "capacidad de realizar telementoring que abre una nueva era en la formación y entrenamiento de los cirujanos".

El robot DV5 es un salto cualitativo en las capacidades de los cirujanos; sin embargo, estas nuevas capacidades sólo se pueden exprimir en equipos experimentados. El programa robótico de Quirónsalud Madrid lleva más de una década de rodaje, lo que le permite ofrecer a los pacientes equipos quirúrgicos altamente formados no sólo en el manejo del robot, sino también en la estandarización de las intervenciones, la selección de los pacientes que mejor se pueden beneficiar de la cirugía robótica y equipos de cirujanos, anestesistas, enfermería e instrumentistas entrenados y que trabajan como una unidad. "También en aspectos menos visibles como los protocolos de recuperación, control del dolor, prevención de complicaciones y seguimiento. La tecnología más avanzada ofrece su máximo potencial cuando está en manos de equipos con un alto volumen de pacientes, entrenamiento continuo y cultura de seguridad", finaliza el Dr. Javier Moradiellos.



