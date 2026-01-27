El Dr. de la Morena advierte del riesgo de neumonías mortales en pacientes no vacunados

A pesar de que la situación parece estabilizarse, el doctor ha alertado sobre un fenómeno preocupante detectado por los facultativos: las personas que deciden no vacunarse están desarrollando cuadros de pulmonía de extrema gravedad. Según De la Morena, estas complicaciones están llevando a pacientes directamente al "cementerio" debido a la falta de preparación de su sistema inmunitario.

El "ejército" de leucocitos y la importancia de la inmunoglobulina

El doctor ha explicado de forma didáctica cómo funciona nuestro sistema defensivo, comparándolo con un ejército de "tierra, mar y aire" compuesto por leucocitos. Ha destacado el papel fundamental de los linfocitos C y las inmunoglobulinas (IgM, IgG, IgA e IgD), que son las encargadas de detectar y neutralizar agresiones externas. En el caso de los no vacunados, este sistema "está en la retaguardia" y no reacciona a tiempo ante virus y bacterias, lo que facilita que una simple gripe derive en una infección bacteriana pulmonar.

La vacuna del neumococo: una dosis para toda la vida

Ante el temor o la pereza que pueda generar la vacunación anual de la gripe, el Dr. de la Morena ha hecho una recomendación tajante: vacunarse contra el neumococo. A diferencia de la gripe, esta inyección se administra una sola vez en la vida. Aunque el calendario oficial la marca a partir de los 65 años, el doctor insiste en que cualquier persona con patologías previas, como fumadores o bronquíticos, debería solicitarla en su centro de salud sin importar la edad. "Es una defensa del propio médico", ha afirmado, subrayando que no produce reacciones adversas.

Variantes y extensión de la campaña de vacunación

Han comentado la agresividad de la variante de este año, que incluso en personas vacunadas ha provocado síntomas estomacales severos y malestar general, aunque sin la fiebre alta que caracteriza a los casos más graves. Debido a la persistencia del virus, las autoridades han prorrogado la campaña de vacunación hasta el 31 de enero. El Dr. de la Morena ha concluido señalando que los centros de virología ya trabajan en la vacuna del próximo año, tras un ejercicio donde algunas cepas como la Yamagata han tenido un comportamiento inesperado.