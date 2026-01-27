La solución ante el frío polar: "Engrosa el cartílago y recupera toda la estructura articular"

La llegada de una ola de frío polar, con termómetros desplomándose hasta los 0 grados, ha puesto en alerta a la población por un síntoma tan común como peligroso: el crujido y el dolor de las articulaciones. En el programa Es la Mañana de Federico se ha analizado este fenómeno que afecta a millones de personas cuando el clima se vuelve extremo. La descripción es demoledora: "Las articulaciones crujen como las cuadernas de un navío y duelen". Este ruido no es una simple molestia pasajera, sino la evidencia física de que el cartílago está sufriendo bajo la presión térmica y la falta de lubricación.

El descubrimiento para "rellenar" las articulaciones desgastadas

La clave para frenar este deterioro no está en el calor externo, sino en la regeneración interna. Según se ha expuesto en el espacio de salud de esRadio, existe una tecnología denominada Fortigel que ha demostrado ser capaz de intervenir en la raíz del problema. Este avance permite que el cuerpo realice una función que hasta hace poco se creía imposible: "Engrosa el cartílago y recupera toda la estructura articular". Al aumentar el grosor de este tejido, se evita el roce entre huesos, eliminando el origen del crujido y el dolor punzante.

La investigación destaca un ingrediente natural que está revolucionando el tratamiento óseo: la membrana de cáscara de huevo. Este elemento es una fuente masiva de glucosamina, esencial para "alimentar" la articulación desde dentro. Al combinarlo con nutrientes específicos, el tratamiento consigue que el sistema motor "recupere toda su estructura", permitiendo que el organismo resista temperaturas de 0 grados sin perder movilidad.

Adiós a la rigidez matutina: la alternativa natural a los antiinflamatorios

Para quienes sienten que sus manos o rodillas están "oxidadas" al despertar, la combinación de cúrcuma y boswellia se presenta como la solución definitiva. Este dúo botánico actúa con una "triple acción" diseñada para "desinflamar y quitar el dolor" de forma inmediata. A diferencia de otros tratamientos, este enfoque no solo enmascara el síntoma, sino que reduce la hinchazón extraarticular que provoca el frío.

Considerado como "el mejor suplemento que hay para esta época del año", este método de salud natural busca evitar que el invierno deje secuelas permanentes en la movilidad. La prevención es vital, especialmente cuando el frío en ciudades como Madrid se vuelve tan intenso que el cuerpo no es capaz de termorregularse correctamente.

Cómo acceder al tratamiento y al asesoramiento especializado

Debido a que cada organismo presenta un grado de desgaste diferente, se ha habilitado un servicio de asesoramiento en el teléfono 91 446 00 00. Es fundamental recordar que "no todos somos iguales", por lo que la personalización de la dosis es clave para el éxito del tratamiento. El compuesto Artifin Forte ya se encuentra disponible en la red de Parafarmacias Mundo Natural, en su tienda online y en puntos especializados de El Corte Inglés o en la calle Alcalá 129.