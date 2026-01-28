La OMS certifica que España ya no está libre de sarampión y Sanidad apunta por qué

El Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), un grupo de expertos dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha notificado que en España, hasta ahora considerada país libre de circulación del virus, se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión. El dictamen llega tras una evaluación de los datos de 2024: en ese año se confirmaron 227 casos de sarampión en nuestro país y se registraron treinta pequeños brotes en doce comunidades autónomas.

España se alinea así con otros países occidentales donde ha regresado el sarampión, una enfermedad que sigue causando estragos en otras partes del mundo y es especialmente peligrosa para niños de menos de cinco años. La vacuna contra el virus, extremadamente contagioso pero poco variable, ha permitido que fuera prácticamente erradicado de muchos países. Para considerarlo plenamente controlado, es necesario que el 95 por ciento de la población haya recibido las dos dosis de vacuna.

En España, por el momento, la cobertura vacunal no representa un problema aunque sí cayó ligeramente durante los años de pandemia. Según Sanidad, en 2024, las coberturas nacionales con la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) alcanzaron el 97,3% para la primera dosis, y el 93,8% para la segunda. Por otro lado, el Ministerio menciona el último estudio de seroprevalencia en España realizado en 2018, que muestra niveles altos de anticuerpos frente al sarampión gracias a la vacuna y a la exposición natural al virus: se considera protegida a la población nacida antes de 1978 antes de que se implantara la vacuna.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que afirma que "el mayor factor asociado a tener sarampión es no estar -correctamente- vacunado", ha hablado de los motivos que pueden estar detrás de lo que está ocurriendo. Señala que "no parece que en España las creencias contrarias a la vacunación hayan ganado mucho peso" en función de los datos. Padilla apunta a otro factor: "Con esas cifras, el incremento de casos se produce derivado, principalmente, de una alta circulación con países donde ha habido aumento de casos". Según el Ministerio, de los 227 casos confirmados en 2024 "un 23,3% fueron importados, un 44,9% estaban relacionados con la importación y en un 32,2 no pudo establecerse el origen". En 2025, hasta el 28 de diciembre, "se habían confirmado 397 casos de sarampión de un total de 971 sospechosos, entre los que se incluyen 108 casos importados, principalmente de Marruecos y Rumanía". El país europeo es el que tiene más incidencia del continente, mientras que Marruecos, según datos de la OMS, ha registrado casi 14.000 casos confirmados entre el 1 de octubre y el 13 de abril de 2025.

Padilla señala que la "inmunidad de rebaño", aquella que se logra al pasar un umbral de inmunización paralizando la transmisión del virus, "no funciona como popularmente se piensa, en ocasiones, eliminando toda transmisión al llegar a una cifra de cobertura vacunal. Es un asunto de número pero también de distribución". Desde Sanidad se marcan como objetivos, entre otros, "garantizar una cobertura vacunal superior al 95%", "desarrollar estrategias específicas dirigidas a colectivos con baja cobertura vacunal" y "aprovechar cada contacto con los servicios sanitarios para revisar y actualizar el estado vacunal, teniendo en cuenta la edad y las condiciones de riesgo, en especial en personas que vayan a viajar a países con alta incidencia de sarampión".

El número dos de Mónica García apostilla al respecto la necesidad de "reforzar la búsqueda activa de agrupaciones de población no vacunada (o incompletamente vacunada)" y "trabajar para que allí haya una intervención adecuada a su caso (falta de acceso, exclusión, reticencia,...)".