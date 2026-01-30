Isdin dona 25.000 euros a la Fundación FERO para la investigación del cáncer de mama

Isdin ha donado 25.000 euros a la Fundación FERO para apoyar la investigación del cáncer de mama. A través de la campaña solidaria Juntas, la aportación permitirá avanzar en el desarrollo de la biopsia líquida, una técnica innovadora liderada por Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) que promueve la detección temprana de la enfermedad y facilita el control de la eficacia de los tratamientos.

En los últimos 8 años, y gracias a la colaboración de farmacéuticos y consumidores, Isdin ha donado un total de 200.000 euros al proyecto. En la última edición –octubre de 2025–, la iniciativa ha contado con una destacada participación del sector farmacéutico, con la adhesión de más de 2.500 farmacias de todo el país. Una alianza que refuerza el rol de los profesionales sanitarios en la concienciación, prevención y tratamiento del cáncer.

La donación realizada por la compañía se ha materializado este mes de enero en un acto de entrega donde se ha puesto en valor la importancia de seguir impulsando la investigación oncológica como vía clave para mejorar el diagnóstico y el abordaje del cáncer de mama. El importe recaudado se destinará al proyecto encabezado por la doctora Ana Vivancos, jefa del laboratorio de Genómica del VHIO, que trabaja en la detección precoz a partir de una simple muestra de sangre, evitando procedimientos invasivos y cirugías innecesarias.

Juntas es una campaña que se celebra anualmente coincidiendo con el Día Mundial contra el cáncer de mama y que se articula en torno a tres pilares fundamentales: la prevención, el acompañamiento y la investigación. En esta edición, que ya es la octava, el proyecto ha puesto un énfasis especial en el papel de los acompañantes y en la relevancia de su apoyo emocional a lo largo de la enfermedad.

"En Isdin creemos firmemente que la investigación es fundamental para avanzar hacia un futuro con mayor prevención y detección del cáncer de mama. Apoyar iniciativas como las impulsadas por la Fundación FERO forma parte de nuestro propósito de cuidar y proteger la salud de las personas", explica Juan Naya, CEO de Isdin.

El director general de la Fundación FERO, Ruben Ventura, añade: "Estos 8 años de campaña nos han permitido seguir apostando por la biopsia líquida y aportar nuevas evidencias de su uso para la detección del cáncer. Colaboraciones estables como la de Isdin hacen que la ciencia pueda avanzar más rápido y aportar soluciones de impacto para los pacientes."

Bajo el lema 'El lazo que nos une', Juntas ha querido visibilizar el vínculo que se genera entre las pacientes y las personas que las acompañan, una relación esencial que ha sido el eje central de la imagen de la campaña. Esta ha contado con testimonios que están disponibles en la web de la iniciativa durante todo el año, junto con una guía de acompañamiento, consejos de autoexploración y otros recursos informativos.

Según las últimas estimaciones, en España una de cada ocho mujeres va a sufrir cáncer de mama en algún momento de su vida. Gracias a los avances científicos y a la mejora en las técnicas de diagnóstico y tratamiento, la tasa de supervivencia ha aumentado de forma significativa en las últimas décadas, situándose actualmente en torno al 85%, cuando hace 25 años era del 65%. Estos datos subrayan la importancia de continuar apostando por la investigación como camino esencial hacia un futuro con mejores opciones de prevención y detección.