Sanidad abre la puerta a dispensar cannabis medicinal en farmacias

El Ministerio de Sanidad valora ampliar la dispensación de cannabis medicinal a las farmacias comunitarias una vez evaluada la aplicación inicial del real decreto aprobado el pasado octubre.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha abierto la posibilidad de que la dispensación de preparados estandarizados de cannabis con fines terapéuticos, actualmente limitada a los servicios de farmacia hospitalaria, pueda extenderse en el futuro a las oficinas de farmacia comunitaria. Esta opción se estudiará tras un periodo inicial de aplicación de la norma y una evaluación prevista para finales de este año.

Durante su intervención en una jornada organizada por la Sociedad Española del Dolor, Padilla ha señalado que "después de un periodo inicial de dispensación en el ámbito hospitalario puede abrirse al ámbito de la oficina de farmacia comunitaria, en el caso de que se vea pertinente". Según ha precisado, esta decisión dependerá de la experiencia acumulada durante los primeros meses de funcionamiento del nuevo marco regulador.

Una regulación con carácter adaptable

Padilla ha recordado que la regulación del cannabis medicinal responde a un mandato de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, que encargó su desarrollo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En este sentido, ha subrayado que se trata de "una regulación que pretende ser estricta en su inicio, pero que nace con capacidad de adaptación".

Esa capacidad de ajuste, ha explicado, se refleja en el hecho de que las indicaciones terapéuticas se hayan incorporado al Formulario Nacional de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, un instrumento que permite modificaciones con mayor agilidad que otros marcos normativos. "Es un elemento mucho más modificable", ha apuntado el secretario de Estado.

El responsable de Sanidad ha insistido en que a finales de año se realizará una evaluación global del real decreto para analizar su funcionamiento y valorar posibles cambios. Este proceso, según ha detallado, permitirá revisar tanto las indicaciones clínicas autorizadas como los procedimientos y los lugares de dispensación.

"Nos va a permitir aprender en el avance de las indicaciones y modificarlo en función de la mejor evidencia disponible", ha afirmado Padilla, quien también ha señalado que la experiencia servirá para ajustar los circuitos de dispensación "según la mejor experiencia que vayamos teniendo".

Ha reconocido que desde el inicio eran conscientes de que la regulación no podría satisfacer todas las expectativas, ni de los profesionales sanitarios ni de los pacientes y usuarios. "En muchas ocasiones nos encontrábamos en elementos de tensión con algunas situaciones", ha añadido.

"Nos han dicho que su regulación del cannabis medicinal era una especie de puerta inicial para la regulación del cannabis con fines recreativos, pero sin embargo sabíamos que en España no era el caso", ha asegurado Padilla.

Reacciones desde la Comunidad de Madrid

La posibilidad de extender la dispensación del cannabis medicinal a las farmacias comunitarias ha suscitado reacciones políticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que esta medida podría llevar a "generalizar" el consumo de esta sustancia y derivar en situaciones de "disparate".

En un mensaje difundido en redes sociales, Díaz Ayuso ha señalado que este paso sería "el previo a llevarlo a generalizarlo y de ahí, al disparate que se ve en las calles de medio mundo", en referencia a experiencias de otros países. La dirigente regional ha vinculado esta situación con escenarios de "abandono y exclusión" observados en algunas ciudades.