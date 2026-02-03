La noche del lunes ha dejado una de las entrevistas científicas más relevantes que se recuerdan en El Hormiguero. Tras recibir al cantante Mika, Pablo Motos ha dado paso al auténtico protagonista de la velada: el oncólogo Mariano Barbacid, uno de los científicos españoles más prestigiosos.

El investigador, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha explicado que su equipo ha conseguido algo inédito hasta ahora: eliminar por completo tumores de páncreas en ratones sin que aparezcan resistencias posteriores, un avance especialmente relevante en uno de los cánceres más agresivos y con peor pronóstico.

Lejos de tratarse de un hallazgo casual, el trabajo es fruto de un proceso largo y meticuloso. "Son experimentos que duran muchos meses", ha recordado Barbacid en el plató, subrayando que la investigación comenzó hace años.

Tres frentes contra un tumor letal

La clave ha estado en una estrategia poco habitual: atacar la célula tumoral desde varios frentes al mismo tiempo. "Nuestra hipótesis de trabajo fue atacar al oncogén que inicia el cáncer de páncreas. No directamente, sino desde tres ángulos distintos, pensando que sería más difícil que esa célula tumoral saltara si la estaban atacando de tres sitios", ha explicado el científico. Y lo ha ilustrado con una analogía bélica: "Esto incluso en la historia militar siempre se ha hecho, la infantería ataca de frente, la caballería de lado, los cañones por otro lado… O sea, nunca atacas solo por un lado".

En una primera fase, el equipo probó dos vías de ataque. Fue entonces cuando comprobaron que algunos tumores podían reaparecer. "Atacamos por dos vías y fue la primera vez que un tumor regresaba", ha señalado Barbacid, aunque ha matizado que en aquel momento se trataba de tumores muy pequeños y que solo ocurrió en algunos casos. Esa recaída parcial empujó al grupo a seguir afinando la estrategia durante años.

El verdadero punto de inflexión llegó al incorporar una tercera diana terapéutica de forma simultánea. El resultado, según ha explicado el oncólogo, ha sido claro en los modelos animales: "No solamente desaparecieron sino que lo más interesante quizás es que no vuelven".

Un fármaco sin quimioterapia en el horizonte

A este avance se suma otra noticia de gran calado. Barbacid ha anunciado "un hito histórico" con el desarrollo de un fármaco por parte de un laboratorio estadounidense que permitirá alargar la supervivencia de los pacientes. "Será la primera vez que un fármaco funciona y no es quimioterapia", ha afirmado. Eso sí, también ha advertido de sus límites actuales: "El problema que tiene este fármaco es que se producen resistencias muy rápido, entonces el tumor vuelve a crecer".

Precisamente ahí encaja el trabajo del CNIO. "Lo que hemos hecho nosotros con esta vía, estos dos ataques, ha sido que no vuelva a aparecer". En cuanto a los plazos, el investigador ha sido prudente: "Por lo menos en tumores experimentales, para llegar a pacientes nos quedan todavía por lo menos dos o tres años".

La financiación privada impulsa el proyecto

El proyecto ha salido adelante gracias al respaldo de la Fundación CRIS Contra el Cáncer, impulsada por Lola Manterolatras superar un cáncer hematológico poco común. Según ha recordado Motos, la fundación ya ha invertido 64 millones de euros en investigación y tiene comprometidos otros 150 millones para los próximos cinco años. Manterola ha destacado el papel de la sociedad civil en este esfuerzo colectivo: "Estamos impulsados por la sociedad civil: por pacientes, familias, empresas, fundaciones, todos los que deciden apoyar a la investigación porque saben que es la única forma de acabar con el cáncer. Con lo cual este proyecto se ha hecho a base de la suma de muchas donaciones de muchas personas particulares".

En el caso concreto del trabajo de Barbacid, la financiación inicial ha sido de 3,5 millones de euros. La siguiente fase, centrada en ensayos clínicos, elevará notablemente el presupuesto. "Estamos hablando de unas cantidades en torno a los 5 millones", ha puntualizado el oncólogo, que confía en sumar apoyos de la industria farmacéutica, fondos de inversión y también de los ciudadanos.