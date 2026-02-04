Brote de viruela del mono en Galicia: nueve casos detectados sin un "origen claro"

La Consejería de Sanidad de Galicia ha confirmado un brote de viruela del mono en la comunidad autónoma, con siete casos en la provincia de La Coruña y dos en la de Pontevedra, tal y como ha revelado el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño.

Según los datos facilitados por la Consejería, Galicia ha registrado los nueve casos entre el 15 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026, lo que ha llevado a catalogar la situación como "brote localizado". Dos de los contagios están vinculados a una sauna de La Coruña, si bien otros están relacionados con establecimientos situados fuera de la comunidad autónoma, por lo que el origen del brote "no está claro".

La Consejería ha puesto el foco en las "prácticas sexuales de riesgo y en la vacunación" y ha aconsejado el uso del preservativo, la vacunación preventiva contra esta enfermedad en los grupos de riesgo y consultar con el médico en caso de tener síntomas o lesiones compatibles.

Relacionado Madrid detecta el primer caso de viruela del mono de tipo clado 1b

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha activado el protocolo de vigilancia. Ante cada sospecha o caso confirmado, los equipos sanitarios recogen muestras para confirmar el diagnóstico y analizar la variante del virus, indican medidas de aislamiento e higiene a las personas afectadas y localiza a los contactos estrechos para su seguimiento y, si procede, vacunar.

La Consejería mantiene la vigilancia activa debido a la incertidumbre sobre el origen del brote y a la posible conexión con lugares fuera de Galicia. Por el momento, no ha comunicado restricciones adicionales.

Según recoge Cuídate Plus, en 2022 se registró en España más de 7.000 casos. La viruela del mono se trata de un virus que pertenece a la gran familia de poxvirus, de la que forma parte la viruela humana. El director del grupo de Neurovirología del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), José Antonio López Guerrero, explica que este patógeno endémico de África es zoonótico, es decir, que lo comparten los humanos con otros animales vertebrados, y que puede transmitirse de monos a personas por contacto estrecho.

La transmisión de persona a persona es rara, pero se han informado de eventos de transmisión en serie. De manera similar a la viruela, el contagio se produce principalmente a través de gotitas respiratorias grandes durante el contacto cara a cara directo y prolongado. Además, puede transmitirse por contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada o con objetos contaminados, como sábanas o ropa. El periodo de incubación es de 5 a 21 días, siendo en la mayoría de casos entre los 7 y 14 días.