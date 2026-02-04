CRIS Contra el Cáncer lanza una campaña solidaria para impulsar la investigación del cáncer de páncreas

Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, la Fundación CRIS Contra el Cáncer ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos destinada a financiar el Proyecto CRIS de Cáncer de Páncreas, liderado por el doctor Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

La iniciativa busca asegurar la continuidad de una investigación que ha logrado resultados inéditos hasta la fecha: la curación del cáncer de páncreas en modelos animales mediante una innovadora estrategia terapéutica basada en la combinación de tres compuestos dirigidos a frenar los mecanismos clave del crecimiento tumoral, sin efectos secundarios relevantes y con una durabilidad nunca observada.

Tras este avance científico, CRIS Contra el Cáncer ha decidido ampliar la financiación del proyecto para completar una fase preclínica avanzada, considerada decisiva antes de iniciar ensayos clínicos con pacientes. Esta etapa permitirá optimizar la eficacia y seguridad de la triple terapia, ajustando dosis, combinaciones y pautas de administración.

Uno de los pilares del tratamiento es un compuesto de última generación conocido como PROTAC, capaz de localizar y destruir proteínas específicas dentro de las células tumorales, una técnica que hasta hace pocos años era impensable. Su desarrollo requiere una importante inversión farmacológica para garantizar su producción y adecuación a futuros ensayos clínicos en humanos.

El equipo del doctor Barbacid también ampliará las pruebas en distintos modelos experimentales que reproducen las alteraciones genéticas del cáncer de páncreas, con el objetivo de aumentar la potencia antitumoral, prevenir resistencias y determinar qué perfiles biológicos responden mejor al tratamiento.

Para apoyar esta fase clave de la investigación, la fundación ha habilitado una plataforma de donación a través de su página web, donde los ciudadanos pueden realizar aportaciones de forma segura y obtener certificados fiscales deducibles. CRIS Contra el Cáncer subraya que el compromiso de la sociedad civil resulta esencial para garantizar el avance de la investigación oncológica y que los resultados lleguen a todos los pacientes, con independencia de su situación económica.

Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y REDECAN, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en España y en 2026 se diagnosticarán más de 300.000 nuevos casos. Ante esta realidad, la fundación insiste en la necesidad de sumar esfuerzos entre administraciones públicas, entidades privadas y ciudadanía para avanzar hacia tratamientos más eficaces.

CRIS Contra el Cáncer es una organización independiente y sin ánimo de lucro dedicada a la investigación oncológica. Con presencia en España, Reino Unido y Francia, financia proyectos en decenas de centros de investigación de todo el mundo y ha invertido más de 64 millones de euros en investigación en sus 15 años de trayectoria.