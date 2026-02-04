Por qué hay que tomar los suplementos para el colesterol antes de dormir

El colesterol no solo está implicado en la salud cardiovascular, sino que también juega un papel crucial en la función cerebral y en la producción de energía celular. Mantenerlo dentro de los valores fisiológicos aceptables es fundamental para prevenir alteraciones cognitivas y otros síntomas asociados a su déficit.

El colesterol es necesario para el correcto funcionamiento de múltiples procesos biológicos, incluyendo la actividad neuronal. El 40% del colesterol del cuerpo se encuentra en el cerebro, donde contribuye a la estructura de las membranas celulares y a la transmisión de señales. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, señala en el programa Es la Mañana de Federico que mantener niveles adecuados favorece la función cognitiva y ayuda a prevenir déficits que pueden afectar la memoria y la concentración.

El colesterol tiene múltiples roles: no todo es "malo". Existen colesterol bueno y colesterol malo, pero siempre es necesario. La ausencia o déficit de colesterol puede afectar la función cerebral y otras áreas del organismo. Por ello, mantenerlo en niveles adecuados es fundamental para la salud.

Para complementar la dieta, González recomienda productos como Dibecol fuerte, que aporta monocolina, un derivado del policosanol de la caña de azúcar. Este compuesto actúa bloqueando la enzima HMG-CoA reductasa, la misma sobre la que trabajan ciertos medicamentos para controlar la producción de colesterol en el organismo.

La misma vía metabólica que fabrica colesterol produce coenzima Q10, esencial para las "centrales energéticas" de las células. Su déficit puede provocar caída del cabello, problemas articulares y otros síntomas. Por ello, Dibecol fuerte también incluye coenzima Q10 y fitoesteroles vegetales, que ayudan a limpiar las células y mantener el equilibrio del colesterol, según explica el experto de Mundo Natural.

Modo de uso y disponibilidad

Los especialistas recomiendan tomar estos suplementos antes de dormir, ya que algunos metabolitos del colesterol se producen principalmente de noche. Dibecol fuerte se puede adquirir en farmacias, herbolarios y establecimientos como El Corte Inglés.