El doctor Manuel Leyes revela que la rotura de cruzado altera el cerebro: "El 30% de los jugadores no recupera su nivel"

En la entrevista en el programa Claves Personales, conducido por Juan Pablo Polvorinos, el prestigioso traumatólogo Manuel Leyes ha desgranado la complejidad de las lesiones que marcan las carreras de los deportistas de élite. El especialista, que ha intervenido a figuras como Carolina Marín o Thibaut Courtois, ha subrayado que una rotura de ligamento no es solo un problema mecánico, sino una desconexión que afecta directamente al sistema nervioso central.

Uno de los puntos más sorprendentes de la exposición del doctor Leyes es la dimensión cerebral de la lesión de rodilla. Según el facultativo, la recuperación física es solo una parte del proceso. "Cuando rompes el cruzado se producen bastantes alteraciones en el cerebro; se interrumpen muchas conexiones neuronales y la plasticidad neuronal tarda mucho en recuperarse". Esta alteración explica por qué muchos atletas pierden la confianza y la fluidez en sus movimientos habituales.

El doctor ha aportado cifras contundentes sobre el retorno a la competición: "Prácticamente el 95% de los deportistas vuelven a jugar, pero entre un 65 y un 70% lo hacen al mismo nivel; hay un 30% que no vuelve nunca al nivel que tenían antes". Esta pérdida de rendimiento se acusa especialmente en los delanteros, ya que, según Leyes, a estos jugadores les cuesta "claramente más" recuperar su capacidad de desborde y explosividad en comparación con los defensas.

La vulnerabilidad en el fútbol femenino y el factor hormonal

El cirujano también ha abordado el alarmante incremento de lesiones en el deporte femenino, señalando causas biológicas y estructurales. "En determinado período del ciclo, las mujeres son más propensas a romperse el ligamento", ha afirmado, refiriéndose a cómo la fluctuación de hormonas afecta a la elasticidad de los tejidos. Además, ha mencionado otros factores de riesgo como tener una pelvis más ancha, lo que favorece la rodilla en "valgo", o el hecho de que el espacio por donde pasa el ligamento en el fémur es más estrecho en las mujeres.

Manuel Leyes se ha mostrado especialmente crítico con el entorno de los futbolistas de élite y la búsqueda de soluciones mágicas fuera de la medicina tradicional. Al ser preguntado por tratamientos como la famosa "placenta de yegua" a la que recurrió Diego Costa, fue tajante: "En el mundo del deporte se utilizan tratamientos que no tienen un aval científico alto. Si fuese un problema oncológico, el médico iría a la cárcel". Para el doctor, la presión por acortar plazos lleva a menudo a aplicar terapias que son puro "esoterismo" y que carecen de pruebas de eficacia.

Finalmente, el traumatólogo ha hecho hincapié en la importancia de la masa muscular para la población general, asegurando que "a partir de la cuarta o quinta década de vida hay que hacer pesas". Para Leyes, el músculo es el órgano de la longevidad y el mejor protector de las articulaciones, recomendando el ejercicio de fuerza por encima de las largas caminatas o el "pachangueo" de fin de semana, al que considera una fuente constante de roturas de tendón de Aquiles y rodillas.