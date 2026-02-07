Nuevo tratamiento para el trasplante de riñón sin pastillas

Actualmente, los pacientes operados deben ingerir un cóctel de fármacos cada jornada. Estos inmunosupresores estándar evitan el ataque defensivo del cuerpo, pero dañan la función renal a largo plazo.

Dichos medicamentos se asocian a diabetes, hipertensión y colesterol, provocando reacciones adversas que llevan a omitir dosis, según explica Flavio Vincenti, autor principal del trabajo en San Francisco.

La respuesta inmune

En el ensayo piloto de fase 2, se administraron infusiones de belatacept y dazodalibep. Estas proteínas frenan la respuesta inmune sin afectar a células no implicadas, a diferencia del método convencional.

La salud del riñón mejoró en todos los participantes. Ninguno sufrió rechazo por anticuerpos, causa habitual del fracaso. Vincenti espera un "mejor cumplimiento" con este régimen al simplificar la toma.

Los sujetos comenzaron con la terapia habitual, interrumpida el día 28 por las infusiones durante 48 semanas. Algunos casos de rechazo inicial fueron revertidos eficazmente y la mayoría completó el ciclo.

La próxima etapa determinará si los hallazgos se replican en un grupo más amplio. El objetivo es evitar la toxicidad de los fármacos tradicionales en la mayoría de los casos de alto riesgo.