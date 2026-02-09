Cinco bebés hospitalizados en España por una intoxicación con leche de fórmula

Las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia una alerta alimentaria relacionada con leche de fórmula para lactantes tras detectarse en España ocho casos sospechosos de intoxicación vinculados al consumo de productos potencialmente contaminados con cereulida, una toxina bacteriana especialmente resistente. Cinco de los menores tuvieron que ser hospitalizados, aunque todos han sido ya dados de alta, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad.

Los datos figuran en una notificación emitida el pasado 6 de febrero por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que precisa que todos los bebés presentaron vómitos tras haber ingerido alguno de los lotes afectados, si bien ninguno de los casos ha podido ser confirmado aún mediante análisis de laboratorio.

Una toxina difícil de eliminar

La cereulida es una toxina producida principalmente por la bacteria Bacillus cereus, aunque también puede generarse por Bacillus weihenstephanensis, ambas presentes de forma habitual en el medio ambiente. Su peligrosidad radica en que resiste la pasteurización, la cocción y la acción de los jugos gástricos, lo que impide neutralizarla una vez que el alimento está contaminado.

Los expertos advierten de que la aparición de síntomas depende en gran medida de la edad del menor. En el caso de los lactantes, los efectos suelen manifestarse entre 30 minutos y seis horas después de la ingesta, con vómitos intensos, diarrea, dolor abdominal y una acusada somnolencia. Aunque el cuadro suele ser leve y autolimitado, el riesgo de deshidratación y desequilibrios electrolíticos convierte estos episodios en especialmente delicados en bebés.

Retiradas desde comienzos de año

La crisis no es nueva. A principios de enero ya se produjo la retirada preventiva de una conocida leche en polvo de la marca Nestlé por la posible presencia de Bacillus cereus. Días después, se detectó cereulida en otros productos, entre ellos fórmulas comercializadas bajo la marca Almirón, lo que llevó a ampliar las alertas sanitarias y las retiradas de mercado.

Desde diciembre de 2025, el ECDC constata retiradas masivas de leche infantil en decenas de países, afectando a diversos lotes y fabricantes como Nestlé, Danone, Granarolo y Lactalis. En total, al menos 60 países —29 de ellos europeos— se han visto implicados por la amplia distribución internacional de estos productos.

Preocupación en Europa

España no es el único país afectado. Francia ha confirmado cinco casos y mantiene otros seis bajo investigación, además de estudiar la posible relación entre esta contaminación y la muerte de dos lactantes. En Bélgica se analizan dos episodios sospechosos, mientras que Reino Unido ha notificado 36 intoxicaciones en estudio. El ECDC no descarta que puedan aparecer más casos en otros países europeos.

El organismo europeo asegura que continúa monitorizando la situación y prestando apoyo científico a los Estados miembros, en coordinación con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Comisión Europea, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y coordinada ante una alerta que afecta a uno de los productos más sensibles del mercado alimentario.