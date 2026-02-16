La Unidad de Columna del Hospital Rey Juan Carlos amplía los servicios de la navegación y la cirugía endoscópica

La Unidad de Columna del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos -hospital público de la Comunidad de Madrid-, en continuo proceso de actualización y aumento de la complejidad de su cartera de servicios desde su puesta en marcha en 2019, ha dado un significativo paso cualitativo al incorporar la cirugía navegada y la endoscopia (uni y biportal).

"La endoscopia es una técnica de abordaje mínimamente invasivo que consigue los mismos buenos resultados clínicos que las técnicas tradicionales, pero con ventajas frente a la cirugía abierta, en la medida que aumenta la seguridad, reduce el daño y facilita una recuperación óptima y más rápida para el paciente", explicó la doctora Felisa Sánchez-Mariscal Díaz, jefa de la citada unidad.

Concretamente, la cirugía endoscópica de columna permite la descompresión de las estructuras nerviosas dentro del canal espinal con instrumental quirúrgico introducido a través de unas cánulas que se insertan en la piel mediante incisiones de apenas unos milímetros, lo que permite que el daño que se produce en los tejidos sea mínimo. Esta técnica se utiliza fundamentalmente en patología degenerativa lumbar, y muy especialmente en hernias discales.

Por su parte, añade la cirujana, el empleo de la navegación ayuda a una colocación más segura de los tornillos pediculares -utilizados recurrentemente en cirugía vertebral-, tanto en cirugía abierta como en cirugía percutánea.

La Unidad de Columna del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, actualmente formada por las doctoras Sánchez-Mariscal Díaz, Cristina Ruiz Juretschke, Noelia Leal Cosme y Cristina Llarena Barroso, ha implementado una amplia cartera de servicios en cirugía vertebral que le permite tratar enfermedades degenerativas de la columna dorsal y lumbar (hernias discales, discopatía, estenosis, espondiloartrosis, espondilolistesis, etc.), traumatismos dorsales-lumbares-sacropélvicos y sus secuelas, infecciones de la columna vertebral dorso-lumbar, tumores de la columna vertebral dorsolumbar y deformidades de la columna del adolescente y el adulto (escoliosis, cifosis, enfermedad de Scheuermann, espondilolistesis…), contando con una consulta específica en este ámbito.

Para ello, utiliza todas las técnicas diagnósticas necesarias, como la radiología digital (con múltiples proyecciones), la telerradiografía de columna, el TAC multicorte -con reconstrucciones tridimensionales-, la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) -con y sin contraste-, la gammagrafía ósea y la electromiografía y los potenciales evocados, entre otras.

Asimismo, en cuanto a técnicas quirúrgicas, dispone de elementos técnicos que permiten optimizar la seguridad intraoperatoria: radioscopia, técnicas de navegación y monitorización neurofisiológica multimodal. Gracias a ello, realiza artrodesis y fijaciones vertebrales instrumentadas -con abordaje posterior y anterior-, con y sin navegación; descompresiones -foraminotomías y laminectomías, tanto abiertas como endoscópicas-; discectomías -abierta, endoscópica (uni y biportal)-; cifoplastias; osteotomías vertebrales y corpectomías; y corrección de deformidades con la combinación de técnicas oportunas (tornillos pediculares, cajas intersomáticas, osteotomías…).

Sumado a todo ello, "la reciente incorporación de navegación, guías quirúrgicas personalizadas y endoscopia, permitirá realizar una actividad quirúrgica más amplia y segura en las patologías vertebrales", concluye la doctora Sánchez-Mariscal Díaz.