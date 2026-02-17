Astuce Spain contribuye a la creación del grupo de jóvenes investigadores 'Geino Young'

La Asociación de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central (Astuce Spain) ha participado en la primera asamblea de 'GEINO Young', un nuevo proyecto que ha impulsado junto al Grupo Español de Investigación en Neurooncología con el objetivo de promover la investigación en tumores cerebrales.

GEINO Young es un grupo integrado por jóvenes investigadores tanto clínicos como básicos, comprometidos con el avance en el conocimiento de los diferentes tipos de cáncer cerebral, según informó en un comunicado.

Su objetivo es "crear una red activa de investigadores y profesionales sanitarios que, desde sus correspondientes áreas de trabajo, se unan para aportar innovación, conocimiento y nuevas perspectivas a la investigación en estas patologías".

Este primer encuentro, celebrado con motivo del Día Mundial del Cáncer, reunió a más de 40 investigadores y profesionales del ámbito clínico que presentaron diversas propuestas destinadas a consolidar la estructura y los objetivos del grupo GEINO Young.

Astuce Spain manifestó su "satisfacción" por haber participado activamente en la puesta en marcha de este equipo de investigación. "Nos enorgullece haber contribuido a la creación de este grupo de jóvenes, que impulsará la tan necesaria investigación en tumores cerebrales. Apoyar iniciativas como GEINO Young, que abren nuevas oportunidades para el conocimiento de estas patologías es parte clave de la actividad que realizamos en ASTUCE Spain", dijo el presidente de Astuce Spain, José Luis Mantas.

La presidenta de GEINO, la doctora María Ángeles Vaz, destacó la relevancia de esta colaboración, que se desarrollará junto al doctor Antonio Fuentes, miembro del Comité Científico de Astuce Spain, y el doctorando Andrés Pordomingo. "La creación de GEINO Young refuerza nuestro compromiso como grupo de investigación con el impulso de nuevas generaciones de científicos. Su motivación y nuevos planteamientos son imprescindibles para avanzar en la investigación en cáncer cerebral", dijo la doctora Vaz.

En las próximas semanas, se convocará una nueva reunión para definir las líneas de trabajo y planificar los próximos encuentros científicos de GEINO Young. Asimismo, Astuce Spain ha anunciado su intención de convocar próximamente la primera beca destinada al desarrollo de este prometedor proyecto, reafirmando su compromiso con la investigación y el impulso del talento joven en el ámbito de la neurooncología.