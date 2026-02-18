En relación con la presentación del Plan Estratégico de Salud Digital 2026-28 de la Comunidad de Madrid, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas e instituciones del sector sanitario y sociosanitario de España, considera necesario recordar la aportación del sector privado al sistema de salud en la Comunidad de Madrid, incluyendo su papel en la estrategia de salud digital. En base a esto, desea manifestar que:

El sector privado es un actor clave en la implementación de la digitalización en salud y, como tal, ha de formar parte de las estrategias que se impulsen al respecto, de modo que todos los agentes trabajen por un modelo de salud integrado y cohesionado en beneficio de los pacientes y en pro de calidad asistencial.

Muestra del trabajo realizado por el sector privado en ámbito de la digitalización es el proyecto miHC, de interoperabilidad de la historia clínica en la sanidad privada, impulsado por la Fundación IDIS; una solución que facilita el acceso seguro y ágil a la información médica con profesionales y centros sanitarios, promoviendo una mejor atención para los pacientes, y que cuenta con más de 1,9 millones de accesos y más de 700.000 usuarios.

En la Comunidad de Madrid, casi un 40% de los ciudadanos cuenta con un seguro de salud , y un 30% de la actividad asistencial se realiza en centros privados, siendo los datos de los usuarios y sus correspondientes historias clínicas imprescindibles en cualquier estrategia sanitaria.

Iniciativas del Plan Estratégico de la Comunidad de Madrid, como la Historia Clínica Única Unificada, solo se pueden llevar a cabo teniendo en cuenta los datos de los pacientes de la sanidad privada , lo que es además una necesidad urgente para la seguridad y la continuidad asistencial.

En relación con el posicionamiento del dato de salud como un activo estratégico, la Fundación IDIS recuerda que además está liderando el desarrollo del Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP), proyecto estratégico en el ecosistema de salud digital. Esta iniciativa, financiada por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU, tiene como objetivo optimizar la gestión, intercambio y uso de los datos sanitarios del sector privado, como parte del nodo nacional y del Espacio Europeo de Datos Sanitarios.

Como conclusión, la Fundación IDIS se pone a disposición de la Administración, como lo ha hecho en múltiples ocasiones, para colaborar y elaborar proyectos piloto que demuestren que la integración del sistema sanitario es posible, y que está en la voluntad del sector hacerla realidad. Los datos de los usuarios de la sanidad privada son imprescindibles para la necesaria continuidad asistencial en nuestro sistema sanitario y para cumplir con el marco del Reglamento Europeo de Datos Salud (EHDS), que hace hincapié en el acceso, uso e intercambio de datos de salud electrónicos de los pacientes, independientemente del ámbito en el que se realiza la atención sanitaria.