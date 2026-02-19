IVI, AstraZeneca, Quirónsalud o Isdin, las compañías fuertes del sector salud en 'Forbes Best Reputation 2026'

El ranking ‘Forbes Best Reputation 2026’, que distingue a las 100 compañías mejor valoradas de España, confirma no solo el liderazgo de grandes corporaciones en términos de reputación, sino también la consolidación del sector salud como uno de los pilares estratégicos del tejido empresarial del país.

En esta primera edición, elaborada a partir de un análisis reputacional que mide visibilidad, percepción y solidez corporativa, un total de doce compañías vinculadas al ámbito sanitario han logrado situarse entre las más valoradas del país. Entre ellas destacan IVI, AstraZeneca, Novartis, Quirónsalud o Isdin, referentes que representan distintas dimensiones de la industria, desde la reproducción asistida y la medicina personalizada hasta la innovación farmacéutica, la dermatología y la gestión hospitalaria de alta especialización.

La presencia de estas compañías en esta lista transversal evidencia que la reputación empresarial ya no se construye únicamente sobre resultados financieros, sino también sobre confianza, impacto social y capacidad de innovación. En un contexto en el que la salud ocupa un lugar central en la agenda pública y económica, este reconocimiento pone de relieve la fortaleza de un sector que combina investigación, tecnología y atención directa a millones de personas.

IVI se ha consolidado como referente internacional en reproducción asistida y medicina reproductiva, combinando excelencia clínica y tecnología de vanguardia, mientras que Quirónsalud sobresale por su amplia red hospitalaria en toda la geografía española, su capacidad asistencial y su posicionamiento como uno de los grupos sanitarios más relevantes del país.

Asimismo, AstraZeneca o Novartis destacan por su liderazgo en innovación biomédica y desarrollo de terapias avanzadas, con una sólida apuesta por la investigación y el impacto científico a escala global, mientras que Isdin se ha consolidado como laboratorio de referencia en dermatología y fotoprotección.

Junto a ellas, otras farmacéuticas, biotecnológicas, laboratorios, grupos hospitalarios y aseguradoras completan la representación sanitaria en la clasificación, configurando un ecosistema diverso que abarca desde el desarrollo de terapias avanzadas hasta la prestación de servicios médicos y la protección aseguradora. Entre ellas figuran Asisa, Bayer, Grifols, HM Hospitales, Roche, Rovi o Sanitas.

El acto de reconocimiento celebrado en Forbes House reunió a representantes de las principales compañías del ranking y escenificó el peso específico que el sector salud ha alcanzado dentro del panorama reputacional español.

La destacada presencia de estas compañías subraya su papel como motor de innovación y generador de confianza en la sociedad española, consolidando al ámbito sanitario como uno de los sectores con mayor reconocimiento reputacional del país.