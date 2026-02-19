El uso de ficciones sonoras o composiciones musicales relajantes se posiciona como una herramienta clínica eficaz para combatir la ansiedad en pacientes que se someten a intervenciones odontológicas complejas, como cirugías, extracciones o implantes. Así lo certifica una investigación liderada por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), cuyos resultados arrojan que estos estímulos auditivos logran calmar a 7 de cada 10 personas que padecen odontofobia.

De acuerdo con la UPF, esta alternativa terapéutica no solo reduce el estrés, sino que tiene el potencial de minimizar o incluso reemplazar el uso de fármacos ansiolíticos y tranquilizantes en determinados procedimientos. Se trata de un avance relevante para un país donde, según cifras del Consejo General de Dentistas de 2020, el 15 % de la población española sufre este miedo irracional a la consulta dental.

El estudio se integra en la tesis doctoral de Berenice Ponce, titulada "Paisajes y ficciones sonoras en formato pódcast: una alternativa para reducir la ansiedad en pacientes odontológicos". El trabajo fue supervisado por Emma Rodero, catedrática de Psicología de Medios y Neurocomunicación, quien dirige el Media Psychology Lab de la institución.

Para la fase práctica, se contó con la colaboración de 60 pacientes de la Clínica Dental Hernández, ubicada en Vilanova de Castellò (Valencia). Los participantes fueron expuestos a narraciones de ficción o paisajes sonoros antes y durante sus tratamientos, con la excepción de un grupo de control. Los resultados no solo se basaron en las sensaciones percibidas por los usuarios, sino también en datos biométricos: se registró una disminución significativa de la frecuencia cardíaca en quienes utilizaron el apoyo sonoro.