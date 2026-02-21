La estabilidad sentimental atraviesa su peor momento en la historia reciente. En el programa Claves Personales, el Dr. Enrique Rojas ha sido tajante al diagnosticar la situación actual: "La primera epidemia psicológica en el adulto ya no es la ansiedad, ni el estrés; es el divorcio". Según el experto, el fracaso de las parejas contemporáneas nace de una falta de madurez profunda, especialmente en el varón, que se manifiesta a través de lo que denomina el síndrome de Simón.

Un perfil narcisista y materialista

Este acrónimo define un perfil patológico que abunda en las consultas de psiquiatría de todo el mundo occidental: "S de soltero, I de inmaduro en lo afectivo, M de materialista, O de obsesivo con el trabajo y N de narcisista". Rojas explica que estos hombres sufren de un "pánico al compromiso" insuperable, ya que, en su psicología, entregar su libertad a un proyecto común se vive como una pérdida de identidad o de estatus. "Solo quien es libre es capaz de comprometerse", sentencia el doctor, señalando que la falta de señorío sobre uno mismo impide establecer vínculos sólidos. El resultado es una sociedad de relaciones líquidas donde todo está "preparado para la ruptura".

La ruina del amor: el descuido de lo pequeño

Para el doctor, la solución no es otra que volver a la artesanía del afecto y al cuidado de los detalles cotidianos. "El descuido sistemático de las cosas pequeñas es la ruina del amor". Rojas propone recuperar los clásicos lenguajes del afecto, destacando el poder de la palabra escrita frente a la frialdad digital: "Poner una nota a tu mujer en la mesita de noche pidiendo perdón por lo del otro día, o diciendo que la amas, tiene una enorme resonancia". El psiquiatra subraya que el amor auténtico no es un sentimiento eterno que funciona en piloto automático: "Yo no creo en el amor eterno; creo en el amor del día a día".