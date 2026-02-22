Alertan del reto del paracetamol, que ya ha dejado en España varias "intoxicaciones graves" de adolescentes

Desde el sector sanitario llevan semanas advirtiendo de una práctica que estaría llegando a España en forma de reto "viral" entre adolescentes: el reto del paracetamol. Consiste en ingerir altas dosis de este analgésico hasta el punto de llegar al hospital.

Esta peligrosísima moda tiene graves riesgos para la salud: el paracetamol es un analgésico que puede dañar el hígado y en Estados Unidos ya ha fallecido un niño de once años por esta práctica. En España, el Hospital Regional de Málaga ha confirmado varios ingresos de menores de 14 años por "intoxicaciones graves" que podrían estar relacionados con este reto.

En declaraciones a Europa Press, la profesora titular en farmacología en la Universidad Europea y doctora en Ciencias Biomédicas y de la Salud, Laura Redondo, recuerda que la dosis máxima diaria y segura de una persona depende de "la naturaleza del individuo". En un adulto sano, de 60 kilos y con todas las capacidades fisiológicas y funcionales adecuadas, se habla de "una dosis máxima diaria y segura de 3 a 4 gramos diarios". Aun así, ha recalcado que "no es lo mismo la dosis que puede tomar un adulto a la que puede tomar un niño o adolescente", que se encuentra entre 2 a 3 gramos diarios.

En estos casos la dosis máxima es menor porque tienen "los sistemas hepáticos, los sistemas renales, disfuncionales". Esto se debe a la inmadurez de los mismos, "porque todavía no se han desarrollado adecuadamente". Eso provoca que la metabolización de fármacos como el paracetamol en jóvenes no tiene la misma capacidad que la de un adulto. "Ese paracetamol no se metaboliza, no se retira de nuestro organismo y por eso puede tener un efecto tóxico", ha detallado.

Tres etapas

La intoxicación por este fármaco viene definida por tres etapas. En la primera fase, entre las primeras 12 a 24 horas después de la ingesta excesiva, el individuo sufre náuseas, vómitos, diarrea o sudoración. En esta primera etapa es importante saber que el paciente se ha intoxicado voluntaria o accidentalmente porque son síntomas "muy inespecíficos".

"En este caso habría que llevarlo al hospital o centro hospitalario y realizar un lavado de estómago y un aspirado gástrico porque los sistemas de depuración enzimáticos no son capaces de metabolizar el analgésico en dosis masivas", ha precisado.

Durante el metabolismo hepático del paracetamol se produce "un metabolito tóxico llamado NAPQI" que "destruye los hepatocitos y provoca disfunción hepática". En este punto la situación es todavía reversible porque se puede aplicar el antídoto de esta misma intoxicación.

En la segunda etapa, entre las primeras 24 a 48 horas, se produce una estabilización del individuo en la que puede haber un aumento leve de las enzimas hepáticas. En la última etapa, a partir de las 48 a 72 horas, estas enzimas "se disparan, indicando que hay daño hepático".

En este escenario se puede producir necrosis o, incluso, la muerte del individuo. Asimismo, una parte del hígado se puede ver afectada, y el paciente puede dejar de tener un 100 por 100 de funcionalidad hepática.

Laura Redondo ha sugerido que "deberían tomarse medidas" en los centros educativos, aunque la transmisión de este reto se suela producir en otros entornos, principalmente sociales, entre los más jóvenes.