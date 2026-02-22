El Dr. Rojas alerta sobre la sobreprotección: "Qué error darle a los hijos todo"

El hombre contemporáneo vive bajo un bombardeo informativo constante que le agota psicológicamente. El Dr. Enrique Rojas ha identificado en Claves Personales lo que denomina el "síndrome del proceso de información", una sobrecarga de datos negativos que genera un "rescoldo depresivo". Esta situación es crítica en las nuevas generaciones, que sufren la tiranía de la inmediatez. "El joven lo quiere todo y lo quiere ya, y eso produce una impaciencia que devora las relaciones afectivas".

La terapia del "parking de móviles"

Para contrarrestar esta adicción al placer instantáneo, el doctor recomienda practicar el "ayuno de dopamina". Esta técnica consiste en privarse de estímulos inmediatos para recuperar el mando de la propia vida. Rojas propone medidas prácticas en el hogar: "Hacer un día a la semana un parking de móviles en la familia. Los padres son los primeros que deben dar ejemplo". La ejemplaridad es, para el doctor, la primera y más importante ley de la educación: uno educa por lo que hace, no por lo que dice.

El valor del rigor y la disciplina

En este sentido, Rojas arremete contra el error de la sobreprotección: "Qué error darle a los hijos todo, que no le falte absolutamente nada; eso no es la educación". Para el psiquiatra, educar es una síntesis delicada: "amor y rigor, ternura y disciplina". Por ello, defiende la cultura y la lectura en papel como herramientas de salud mental frente a la vacuidad de las redes sociales. "La lectura en papel estimula la corteza prefrontal y fortalece la memoria". Según el doctor, mantenerse activo intelectualmente es el mejor antídoto contra el envejecimiento cerebral.