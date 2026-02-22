La receta del Dr. Enrique Rojas para alcanzar la felicidad

¿Qué es la felicidad en el siglo XXI? Para el Dr. Enrique Rojas, no se trata de un estado de euforia o éxito externo, sino de un equilibrio entre lo que uno es y el proyecto que ha diseñado para su vida. En su charla con Juan Pablo Polvorinos, el psiquiatra ha ofrecido una definición realista: "La felicidad consiste, entre otras cosas, en moderar las ambiciones; no pedirle a la vida lo que no nos puede dar". Para el experto, muchos de los sufrimientos contemporáneos nacen de convertirnos en nuestros propios enemigos al no saber gestionar las expectativas.

La voluntad como motor del éxito

La clave para sostener una vida lograda es la voluntad, a la que define como "la joya de la corona de la conducta; es mucho más importante que la inteligencia". El doctor defiende con firmeza que una persona con una inteligencia media pero una voluntad de hierro llegará mucho más lejos que un superdotado indisciplinado. "No hago lo que me pide el cuerpo, sino lo que es mejor para mí", sentencia, situando el esfuerzo personal y la capacidad de renuncia como el motor verdadero del bienestar social frente al impulso inmediato.

El control de la voz interior

Además, el doctor advierte sobre la necesidad de gobernar la mente ante el bombardeo de pensamientos negativos. Rojas explica que todos tenemos una "voz interior" que a menudo nos boicotea recurriendo a fracasos del pasado. "Aprender a controlar esa voz interior que va contra nosotros mismos es arte y oficio". El hombre sabio, concluye, es aquel que sabe perdonarse a sí mismo: "La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria". Una vida feliz requiere de un proyecto que descanse sobre cuatro pilares fundamentales: "amor, trabajo, cultura y amistad".