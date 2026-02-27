Detectado un caso humano de gripe porcina en Lérida

La Consejería de Salud de la Generalidad de Cataluña ha informado que se ha detectado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lérida y que hay una investigación abierta pero que el riesgo para la población es "muy bajo".

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Agència de Salut Pública están realizando la evaluación conjunta del caso.

En el conjunto de España es el cuarto caso notificado hasta ahora desde 2009.

¿Qué es exactamente la gripe porcina?

Se trata de una variante del virus de la gripe que combina material genético de virus porcinos, aviares y humanos. Aunque su origen está en el ganado porcino, el contagio entre personas puede producirse una vez que el virus adquiere capacidad de transmisión sostenida.

El episodio más relevante fue la pandemia de 2009, provocada por el virus Influenza A virus subtype H1N1, que se extendió con rapidez por todo el mundo.

No hay que confundir la gripe porcina con la peste porcina o con la peste porcina africana, enfermedades víricas que afectan exclusivamente a cerdos y jabalíes y que no se transmiten a los seres humanos. Tras el reciente brote detectado en la zona de la Parque Natural de la Sierra de Collserola, las autoridades han activado protocolos de control sanitario y restricción de movimientos de animales, pero se trata de un problema de sanidad animal con impacto económico y medioambiental, no de un riesgo directo para la salud pública.

¿Cómo afecta a los humanos?

En la mayoría de los casos, los síntomas de la gripe porcina son similares a los de la gripe estacional: fiebre alta, tos seca, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio intenso, dolor de garganta y en algunos casos, vómitos y diarrea.

La enfermedad suele ser leve y autolimitada, pero puede complicarse en grupos de riesgo como personas mayores, embarazadas, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas o personas inmunodeprimidas.

¿Cómo se transmite?

La transmisión se produce principalmente por vía respiratoria: a través de gotas al toser o estornudar, por contacto con superficies contaminadas, por contacto cercano con personas infectadas..

Es importante destacar que no se transmite por el consumo de carne de cerdo correctamente cocinada.