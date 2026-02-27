La Fundación Jiménez Díaz mejora 30 puestos en el 'World's Best Hospitals 2026' de 'Newsweek'

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha mejorado 30 puestos su posición en el World’s Best Hospitals 2026, pasando al ‘Top 10’ de los hospitales españoles y afianzándose en la novena posición dentro de los centros de nuestro país, según la última edición de este ranking elaborado por la revista americana 'Newsweek'.

Con este avance, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se convierte en el segundo del mundo que más sube de toda la clasificación global, basada en un amplio proceso de evaluación que incluye la opinión de decenas de miles de expertos médicos de 32 países, datos sobre la experiencia de los pacientes, métricas de calidad hospitalaria y una encuesta de implantación de PROMs de más de 2.500 hospitales públicos y privados evaluados en esta edición.

Dentro de la lista de los 100 mejores hospitales de España, la Fundación Jiménez Díaz pasa de la posición 12 a la 9, mientras que en el ranking internacional ha mejorado un total de 42 puestos en tan solo cuatro años desde su primera inclusión en esta clasificación.

La revista 'Newsweek', fundada en 1933, lleva desde entonces informando sobre avances en medicina, ciencia y promoción de la salud, y cada año elabora diferentes informes para identificar y reconocer a las mejores instituciones sanitarias, entre ellos el World’s Best Hospitals, que este año cumple su octava edición. En esta ocasión, se han evaluado centros de 32 países (dos más que el año pasado) seleccionados en función de su nivel y esperanza de vida, población, número de hospitales y disponibilidad de datos fiables.

Otros rankings elaborados por la prestigiosa revista son el World’s Best Specialized Hospitals, que recoge los mejores centros del mundo en 12 especialidades médicas, y en cuya última edición, publicada en septiembre, incluyó también a la Fundación Jiménez Díaz en Neumología, Traumatología y Oncología, en las posiciones 122, 129 y 198, respectivamente.

Asimismo, también en septiembre, la revista hacía público el ranking World Best Smart Hospitals 2025, que reconocía por segundo año consecutivo al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz entre los 300 centros más "inteligentes" del mundo por su destacada labor en la implantación de nuevas tecnologías médicas.