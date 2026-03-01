La eficacia de los fármacos varía según el sexo

Un nuevo informe del Barcelona Supercomputing Center (BSC) revela que las patologías no solo afectan de forma distinta según el sexo, sino que se conectan entre sí mediante mecanismos biológicos diferentes.

Para alcanzar esta conclusión, el equipo científico utilizó la potencia del superordenador MareNostrum 5, procesando datos de 8.906 muestras correspondientes a más de 100 enfermedades.

Los resultados evidencian que, para una misma combinación de dolencias, en las mujeres predominan procesos del sistema inmunitario, mientras que en los hombres destacan los vinculados a la reparación del ADN.

La población femenina

El director de Ciencias de la Vida del BSC, Alfonso Valencia, advierte de que el uso histórico del hombre como modelo estándar ha provocado sesgos diagnósticos en la población femenina.

El estudio alerta de que fármacos comunes, como la metformina, presentan asociaciones distintas según el sexo, lo que implica que un tratamiento puede variar en eficacia y riesgos.

El investigador Jon Sánchez-Valle concluye que integrar esta variable es clave para hallar nuevas dianas terapéuticas y avanzar hacia una medicina de precisión real.