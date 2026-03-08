Alerta para los alérgicos: las lluvias desatan niveles extremos de polen esta primavera

Debido a la abundante lluvia registrada y los fuertes temporales de este invierno, junto con las altas temperaturas de los últimos días, se han registrado grandes cantidades de polen en árboles, plantas y arbustos, tal como se había anticipado. Los que padecen alergia primaveral ya tenían conocimiento de que la temporada iba a ser difícil este 2026, pero estos alérgicos, que representan un 25% de la población, se preparan a fondo para enfrentar una época difícil.

Más de ocho millones de individuos en España padecen alergia al polen. Es más común en los jóvenes y adolescentes, aunque se ha notado en años recientes que comienza a edades más tempranas y persiste durante un periodo más prolongado. La alergia primaveral se produce porque, en los meses primaverales, las plantas y los árboles liberan al aire grandes volúmenes de polen. Cuando estas partículas entran en contacto con el organismo, el sistema inmunológico reacciona de manera desmedida, lo que genera los síntomas habituales que presentan las personas alérgicas en esta época del año.

Algunos elementos como el viento, la contaminación y las variaciones abruptas de temperatura provocan que estos efectos se fortalezcan. Sin embargo, este año, debido al aumento de las fuertes precipitaciones y la subida generalizada de las temperaturas, se están registrando niveles extremos de polen de ciprés, parietarias y gramíneas.

Niveles de polen en aumento

La polinización del plátano de sombra, que se encuentra ampliamente en entornos urbanos debido a su rápido crecimiento y la sombra que proporciona su copa, ocurrirá antes de la "primavera intensa". Los pólenes que más nos afectarán serán, en el orden de aparición: el del plátano de sombra (abril), el del olivo y el de la gramínea (mayo y junio).

En algunas regiones también puede ser relevante el polen de parietaria (abril, mayo y junio) y la salsola. Su polinización normalmente muestra niveles muy elevados, aunque con picos que disminuyen en pocos días. Este año, los alergólogos están alertando sobre niveles mucho más elevados de lo habitual y la razón fundamental se encuentra precisamente en esas lluvias pronunciadas.

Síntomas

Los síntomas que genera son: estornudos, obstrucción nasal, picazón ocular y nasal, secreción nasal y, en ocasiones, asma y tos. En ciertos pacientes, la gravedad de estos síntomas dificulta su vida cotidiana, ya que afecta su sueño, su trabajo o sus actividades al aire libre y ejercicio.

Los síntomas también se incrementan en función de la contaminación ambiental, lo que causa que los bronquios se vean más afectados y las plantas produzcan más polen. En ciertos pacientes también puede producirse asma bronquial dependiendo de la cantidad, advierten los expertos, aunque hay que tener presente que en ciertas ciudades y épocas del año ha habido una intensidad particular causando epidemias de asma vinculadas al polen.

Cómo prevenir

Para prevenir que los síntomas se descontrolen, es importante que las personas con alergias consideren una serie de acciones que contribuyen a tener una primavera lo más llevadera posible. Es esencial que no se salga al campo en las horas de máxima concentración de polen, se ventile la vivienda por la mañana temprano, se tiendan las prendas dentro de casa o, en su defecto, no dejarlas demasiado tiempo fuera para que no absorban polen.

También es importante que se viaje en automóvil con las ventanas cerradas y se empleen barreras como mascarillas FP2 y gafas de sol al salir a la calle, para que las partículas no lleguen a las vías respiratorias. Otra medida de prevención es mantenerse informado por los canales oficiales de los niveles de polen de cada región. Para ello se puede consultar la página web www.polenes.com, donde se publican cada día los datos recopilados por las estaciones y se indica el nivel de polen en cada zona.