La verdad sobre el cortisol: por qué no es el villano que inunda las redes sociales

En los últimos años, el cortisol se ha convertido en uno de los términos más repetidos en conversaciones sobre bienestar, salud y estrés. En redes sociales y búsquedas en internet suele aparecer como el gran culpable de problemas tan variados como el aumento de peso, el insomnio o la ansiedad. Sin embargo, reducir esta hormona a una simple "toxina del estrés" es una simplificación que no se corresponde con la realidad médica. El cortisol, lejos de ser un enemigo del organismo, es una sustancia imprescindible para la vida.

Esta hormona esteroidea, clasificada como glucocorticoide, se produce en las glándulas suprarrenales, situadas justo encima de los riñones. Su liberación está controlada por un complejo sistema de comunicación entre el cerebro —a través del hipotálamo y la hipófisis— y las propias glándulas. Este mecanismo, conocido como eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, permite ajustar la producción de cortisol según las necesidades del organismo.

Más allá del estrés, el cortisol cumple un papel clave en la salud

Su función principal es preparar al cuerpo para responder a situaciones de demanda física o emocional. En términos evolutivos, el cortisol fue clave para la supervivencia humana. Ante una amenaza, esta hormona moviliza rápidamente la glucosa en sangre y dirige los recursos hacia órganos esenciales como el cerebro y los músculos. Esta reacción forma parte de la conocida respuesta de "lucha o huida".

Pero el cortisol no solo aparece en situaciones de estrés. También participa en funciones fundamentales del organismo. Regula el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, ayuda a mantener la presión arterial y modula la respuesta inflamatoria del sistema inmunitario. De hecho, los medicamentos corticoides utilizados en medicina son versiones sintéticas de esta hormona y se emplean precisamente para controlar procesos inflamatorios.

Además, el cortisol sigue un ritmo circadiano muy preciso. Sus niveles fluctúan a lo largo del día y, en condiciones normales, alcanza su pico matutino a primera hora de la mañana, generalmente entre las seis y las ocho. Ese pico matutino ayuda a activar el organismo tras el descanso nocturno y proporciona la energía necesaria para comenzar la jornada.

A medida que avanza el día, la producción de cortisol disminuye gradualmente hasta alcanzar su nivel más bajo durante la noche. Este descenso es fundamental para que otra hormona, la melatonina, pueda favorecer el sueño. Cuando este equilibrio se altera por el estrés o el uso excesivo de pantallas, pueden aparecer problemas de descanso nocturno o sensación de fatiga persistente.

El problema no está en la presencia del cortisol, sino en su estrés crónico. Cuando los niveles de esta hormona se mantienen elevados durante largos periodos de tiempo, pueden aparecer diversos efectos en el organismo, como aumento de peso —especialmente en la zona abdominal—, presión arterial elevada o alteraciones en la piel.

También el cerebro es especialmente sensible al cortisol. Niveles altos de forma persistente pueden afectar a la memoria y a la capacidad de concentración. En situaciones extremas, el exceso patológico de cortisol puede derivar en el denominado síndrome de Cushing, una enfermedad poco frecuente que requiere tratamiento médico especializado.

La clave está en el equilibrio

No obstante, los especialistas recuerdan que este tipo de trastornos son relativamente raros. La endocrinóloga Archana Sadhu, del Houston Methodist, señala que aunque la hipertensión, la diabetes o el aumento de peso son problemas comunes, es muy poco frecuente que estén causados por una enfermedad que provoque niveles anormalmente altos de cortisol.

Frente a la idea de "eliminar" el cortisol, los expertos subrayan que la clave está en mantener su equilibrio natural. Hábitos como dormir lo suficiente, mantener horarios regulares de descanso y realizar ejercicio moderado pueden ayudar a que el organismo recupere su ritmo hormonal.

En definitiva, el cortisol no es el villano que a menudo se presenta en la narrativa popular del bienestar. Es una hormona esencial que permite al cuerpo adaptarse a los desafíos diarios. El reto no es eliminarla, sino entender su funcionamiento y evitar que el estrés constante altere el delicado equilibrio del organismo.