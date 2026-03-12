El uso excesivo de pantallas en niños favorece el déficit atencional

Cada vez es más frecuente que niños en edades tempranas acudan a consultas de psicología infantil debido a un abuso de las pantallas. Para Paloma Méndez de Miguel, psicóloga infantil de Olympia Centro Médico Pozuelo y del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, "las pantallas ofrecen una estimulación lumínica, acústica, sonora y cambiante que hace que se aburran en contextos más neutros o menos intensos, como jugar con otro niño, escuchar al profesor o leer un cuento". Este hecho incide negativamente tanto en su motivación por el aprendizaje como en sus relaciones entre iguales que le pueden resultar "menos estimulantes". Además, diversas investigaciones han encontrado una asociación entre una exposición precoz a nuevas tecnologías con déficit atencional y disfunción ejecutiva.

En Olympia Centro Médico Pozuelo Paloma Méndez atiende a familias con niños en los que han saltado las alarmas. "Existen signos de alerta, como mayor irritabilidad que se manifiesta sobre todo cuando se trata de limitar el uso de pantallas; pérdida de interés para realizar actividades que no estén relacionadas con estar conectado; aislamiento social, baja tolerancia a la frustración y dificultades de gestión emocional".

Los límites en el uso de dispositivos no son compatibles con el scroll continuo que utilizan las redes sociales para aumentar el tiempo de uso en sus plataformas, que "incrementa el tiempo de uso y afecta al sistema de recompensa del cerebro, mezclando estímulos que pueden parecernos neutros con temáticas que nos gustan para favorecer el goteo de dopamina. Además, genera una hiperestimulación en tiempos cortos favoreciendo la baja concentración en situaciones menos estimulantes".

¿Cómo se puede revertir este uso abusivo? Paloma Méndez de Miguel ofrece algunas claves: "autoobservación del adulto, que implica que las limitaciones de uso de la tecnología deben incluir a todos los miembros de la familia; establecer un horario en el que se deben abandonar móviles y tabletas, y que ayudará a no dividir la atención y disminuir el estrés; silenciar teléfonos en la realización de actividades compartidas (comer, cenar, ver una película) y generar alternativas de ocio familiar y con iguales desde una edad temprana".

El sueño es otro de los damnificados por el uso de pantallas. "Es importante que el móvil no se encuentre en la habitación cuando se vayan a dormir. Muchos niños llegan excesivamente cansados a las aulas porque por las noches han estado conectados".

En el tratamiento de estos casos de sobreuso es importante evaluar cada caso de forma individual y orientar a los padres. "Se debe valorar el contexto previo a la aparición del problema, como el entorno social, las actividades extraescolares o las aficiones para revertir el tiempo de uso de pantallas en otras actividades potencialmente gratificantes", analiza Paloma Méndez, que cree que es clave "que la reducción del tiempo de uso sea progresiva para que sea asumible y no genere ansiedad y resistencia al tratamiento". Otra estrategia muy útil es el control estimular: "Si cada viernes el niño iba a su habitación y jugaba hasta la hora de dormir y se lo prohibimos mostrará ansiedad e irritabilidad. Si alteramos el entorno contextual; por ejemplo, realizamos actividad física fuera de casa con amigos o familia, será más fácil que pase el tiempo sin pantallas".

Sobre Quirónsalud

>

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 59 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.